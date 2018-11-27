ديسمبر.. يجمع العالم في قلب دبي احتفاء بـ «اليوم الوطني» والعام الجديد

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تحتض دبي خلال ديسمبر المقبل العديد من الأنشطة والفعاليات المشوقة التي تلائم رغبات الزوار والمقيمين فيها، خصوصاً تلك التي توفرها وجهات التنزه الخارجي والهواء الطلق.

وستضيء عروض الألعاب النارية أفق سماء دبي، احتفالاً باليوم الوطني لدولة الإمارات، ويمكن مشاهدة اللوحات المضيئة، من منطقة «ذا بيتش» في جميرا، أو منطقة «السيف» على خور دبي، فضلاً عن منطقة «لا مير».

واحتفالاً برأس السنة الميلادية، ستُضاء سماء دبي بلوحات فنية رائعة، تبهر المشاهدين والزوار من أنحاء العالم الذين يحضرون إلى دبي للاحتفال بدخول العام الجديد في ليلة مميزة.

اليوم الوطني

تستضيف مراكز التسوق احتفالات ترفيهية تفاعلية بمناسبة اليوم الوطني، ويمكن للعائلة المشاركة في مجموعة من الأنشطة التي تستعرض التراث الغني لدولة الإمارات، ومشاهدة عروض الرقص التراثي.

وستنبض مراكز ووجهات التسوق في دبي بالحياة خلال «مهرجان دبي للتسوق»، إذ سيستمتع المتسوقون بأكبر التخفيضات والعروض على الأزياء والمجوهرات والإلكترونيات والإكسسوارات، فضلاً عن العروض الترفيهية والألعاب النارية، وعروض الأزياء، وربح جوائز كبيرة مثل السيارات والذهب.

أنشطة رياضية

وتشارك مجموعة عدّائين محترفين من حول العالم في «ماراثون المرموم الكبير» في دبي من 11 إلى 15 ديسمبر، كما يشهد الأسبوع الثاني من ديسمبر عودة «كأس بولو الشاطئ» للسنة التاسعة على التوالي، أما إذا كنت من هواة التحديات البدنية، فإن «تحدي الوحل 2018» هو المناسب لك، وما عليك سوى تشكيل فريق من أفراد عائلتك أو أصدقائك، وزملائك في العمل، في مجمع حمدان الرياضي، وهو تحدٍّ متاح للكبار والصغار.

أما «تحدي سبينيس دبي 92 للدراجات الهوائية»، الذي يشارك فيه الآلاف من راكبي الدراجات في الإمارات سنوياً، فيتضمن مسافتين تبلغان 92 و53 كيلومتراً.

ويمكن كذلك الانضمام إلى شخصية «هالو كيتي» المحبّبة في سباق لمسافة خمسة كيلومترات في حديقة زعبيل دبي. وهو سباق يرتدي فيه المشاركون اللون الوردي، ومتاح للجميع فوق عمر ثلاث سنوات.

خيول وهجن

وتعتبر سباقات الهجن رياضة مشهورة في دولة الإمارات، وتجتذب خلال ديسمبر مجموعة متنافسين من ذوي المهارات العالية من أنحاء العالم، في فرصة للتنافس ونيل الألقاب والجوائز. وتقدم المسابقة الوطنية لترويض الخيول إلى جميع الفرسان من المنطقة، فرصة للتنافس في استعراض مهارات الترويض أمام حشود من عشاق رياضات الفروسية.

ويستمر موسم سباقات الخيول الحماسي في «مضمار ميدان» خلال ديسمبر، ويضم الموسم الـ24 من سباقات الخيول الذي سيتوَّج بـ«جائزة كأس دبي العالمي» وقيمتها 35 مليون دولار، أكثر من 23 سباقاً.

«رحالة الإمارات»

وتستعرض النسخة السابعة لـ«مهرجان رحالة الإمارات» قصصاً وحكايات ومغامرات ملهمة في «حديقة مشرف». ويتضمن المهرجان أربع أمسيات يتخللها محاضرات وأفلام ومعرض لصور السفر. كما يحتفي المهرجان، الذي بات التجمع الأكبر في العالم للمغامرين والمستكشفين بتجارب الرحالة وقصصهم أثناء رحلاتهم عبر المحيطات والقارات.

فنون وموسيقى

ولعشاق الموسيقى، يعود «غروف أون ذا غراس»، أكبر فعالية للفنون والموسيقى الإلكترونية للعام السابع على التوالي، كما ستأسرك مقطوعة الباليه الموسيقية لتشايكوفسكي، التي تتضمن لوحات رقص باليه رائعة في «أوبرا دبي» في عرضٍ يروي تفاصيل حكاية «كسّارة البندق»، فيما يقدّم الفنان الترفيهي «فِل» عرضه العائلي الخامس للموسيقى، وألعاب الخفة على مسرح «ذا جانكشن» في «السركال أفنيوفي». وتسود أجواء الأعياد على مسرح «مدينة جميرا» الذي يستضيف مسرحية «ذا نايت بيفور كريسماس»، وتروي المسرحية قصّة الفأر «إيدي».

• مراكز التسوق تستضيف احتفالات ترفيهية بمناسبة اليوم الوطني.