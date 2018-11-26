190 دولة تؤكد مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تنطلق في دبي اليوم، فعاليات اليوم الأول لاجتماع المشاركين الدوليين الثالث في «إكسبو 2020 دبي»، الذي يشهد مشاركة مئات الممثلين عن الدول المشاركة، للاطلاع على أحدث المستجدات في مسيرة التحضير لاستضافة الحدث الدولي الأكبر في تاريخ المنطقة والعالم العربي.

وأكدت 190 دولة مشاركتها في «إكسبو 2020 دبي»، لتؤكد مكانته بوصفه وجهة عالمية تجمع الدول والشعوب تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل». وبهذا تكون دولة الإمارات قد تجاوزت الرقم المستهدف لمشاركات الدول، الذي التزمت به في ملف الترشيح لاستضافة «إكسبو» الدولي، وذلك قبل ما يقرب من عامين من انطلاق فعالياته. ويناقش اجتماع المشاركين الدوليين الثالث في «إكسبو 2020 دبي»، طيفاً واسعاً من الموضوعات المتعلقة بمشاركة الدول في الحدث الدولي المرتقب، مثل تصميم أجنحة الدول، ومحتواها، وسير الأعمال في الموقع، والدعم المقدم للدول المشاركة، فضلاً عن جلسات إحاطة، وجلسات حوارية.

الإبداع والابتكار

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «خلال أقل من عامين سيستقبل (إكسبو 2020 دبي) المجتمع الدولي في دولة الإمارات في احتفال بالإبداع والابتكار على مدار ستة أشهر، ليتيح للملايين من الناس عيش تجربة تجمع العالم كله في مكان واحد».

وأضافت: «يُبرز تأكيد 190 دولة مشاركتها في (إكسبو 2020 دبي)، مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية، وثقة العالم بقدرة الدولة على جمع الدول والشعوب معاً. وأود اغتنام هذه الفرصة لتوجيه الشكر لكل المؤسسات الحكومية التي عملت معاً لتحقيق هذا الإنجاز».

وأكدت الهاشمي أن «إكسبو 2020 دبي» يقدم لكل دولة من مختلف أنحاء العالم، الفرصة للتعريف بثقافتها وأفكارها وابتكاراتها، وعرض كل هذا للملايين من الزوار، كما سيكون لكل بلد مشارك دورٌ حيوي في تنظيم إكسبو دولي استثنائي.

حدث مختلف

بدوره، قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، فيسنتي لوسيرتاليس، إن دولة الإمارات تعمل على إنشاء منصة لتعزيز الإبداع والابتكار والشراكة على مستوى العالم، عبر أول «إكسبو» دولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

وأضاف: «على مدى الأيام المقبلة، سيستعرض (إكسبو 2020 دبي) معنا جميع الجوانب المتعلقة بالتحضيرات، من أجل إنجاز حدث يحدث فارقاً، وسيكون له أثر كبير على المدينة والدولة المضيفة، وعلى الشباب والعالم».

وتابع: «يوفر اجتماع المشاركين الدوليين في (إكسبو 2020 دبي) للعام الجاري، فرصة مثلى لالتقاء الدول المشاركة، والتعرف إلى خططها لـ(إكسبو الدولي)»، لافتاً إلى أنه «مع بدء الدول بالكشف عن تصاميم أجنحتها، فقد بدأنا نحصل على لمحة عن العمارة المذهلة التي ستسهم في جعل (إكسبو 2020 دبي) تجربة فريدة من نوعها، ونتطلع إلى معرفة مدى التقدم المنجز لتقديم (إكسبو) عالمي حيوي وتعليمي ومشوق، وقبل كل ذلك، (إكسبو) مؤثر بحق».

جناح مستقل

وللمرة الأولى في تاريخ «إكسبو» الدولي، ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل في «إكسبو 2020 دبي»، ما يمنح كل الدول فرصة استعراض إنجازاتها وابتكاراتها وثقافتها ورؤيتها أمام العالم بأسره. كما ستتوزع أجنحة هذه الدول على مناطق تمثل الموضوعات الثلاث: «الفرص والتنقل والاستدامة»، وهذا يشكل أيضاً سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذا الحدث العالمي.

عقود المشاركة

وسيشهد اجتماع المشاركين الدوليين، توقيع عدد من الدول عقود المشاركة الرسمية في «إكسبو 2020 دبي»، بعد تأكيد موضوع مشاركتها واختيار منطقة جناحها. وقد سبق لعددٍ من الدول أن كشفت عن أجنحتها مثل النمسا، والبرازيل، والتشيك، وفنلندا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، ونيوزيلندا، وعُمان، وبولندا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، فيما يُتوقع أن تعلن المزيد من الدول عن أجنحتها خلال الأشهر المقبلة.

ويُنظم اجتماع المشاركين الدوليين بالتعاون مع «المكتب الدولي للمعارض» بصورة منتظمة، لإطلاع أعضاء المكتب، والدول المشاركة على خطط «إكسبو 2020 دبي»، وتطورات سير الأعمال في مسيرة الإعداد للحدث، وإعلامهم بالفرص المتصلة بمشاركتهم، وكان الاجتماع الأول للمشاركين الدوليين قد عقد في العام 2016.

ومن بين المشاركين في الاجتماع سفراء ومسؤولون حكوميون وممثلون للدول المشاركة، وممثلون عن المكتب الدولي للمعارض، وأعضاء في اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي».

6 أشهر من الإبداع

تنطلق فعاليات «إكسبو 2020 دبي» في الفترة من أكتوبر 2020 وحتى أبريل 2021. ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج دولة الإمارات، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ «إكسبو» الدولي، إذ سيلتقي المجتمع الدولي تحت مظلة واحدة في دبي طوال ستة أشهر احتفالاً بالإبداع والتقدم الإنساني.

وقد أعدّ «إكسبو 2020 دبي» برنامجاً مميزاً للمتطوعين يهدف إلى استقطاب ما يزيد على 30 ألف متطوع.

جناح الولايات المتحدة

يعقد جناح الولايات المتحدة في «إكسبو 2020 دبي»، مؤتمراً صحافياً، الأربعاء المقبل، لكشف النقاب عن التصاميم الخارجية والداخلية للجناح.

وسيتضمن الإعلان عرض التجارب الرئيسة لجناح الولايات المتحدة، وملاحظات من مصممي الجناح ومبرمجيه، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الخارجية الأميركية.

وسيشارك في المؤتمر القائمون على الجناح، ومنفذوه من مهندسين معماريين ومصممين، فضلاً عن ممثلين عن الغرفة التجارية الأميركية في أبوظبي ودبي.

عدد الدول المشاركة يتجاوز «المُستهدف» الذي تعهدت الإمارات بتحقيقه في ملف الاستضافة.