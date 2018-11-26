«دبي المالي» يطلق تطبيقاً للتحكم ببطاقة الخصم المباشر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق سوق دبي المالي تطبيقاً متكاملاً يعزّز قدرة حاملي بطاقته للخصم المباشر «آيفستر» على استخدامها بكفاءة، ويمنحهم مستويات أعلى من التحكم بمعاملاتها، وبالتالي الارتقاء بمعايير المرونة والأمان التي تتمتع بها البطاقة تماشياً مع احتياجاتهم.

وأفاد السوق في بيان، بأن التطبيق المخصص للهواتف المتحركة يأتي بالتعاون مع شركة «نتورك إنترناشيونال»، مزوّد حلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن حل Card Control المبتكر للتحكم بمعاملات البطاقة يعدّ بمثابة أداة شخصية للخدمة الذاتية، تمنح حاملي البطاقة من كبار المستثمرين أو أولياء الأمور الراغبين في الإشراف على البطاقات الإضافية التي يمنحوها لأبنائهم، قدرة كاملة ومباشرة للتحكم بالبطاقة من دون الحاجة إلى الاتصال بمركز خدمة العملاء.

وأوضح أن «من أبرز المزايا التي يتمتع بها التطبيق، إمكانية تفعيل البطاقة أو تعطيلها حسب الطلب، وتعطيل البطاقة تلقائياً في وقت وتاريخ محددين، إضافة إلى وضع حد ائتماني للبطاقة مسبقاً، أو تحديد مبالغ السحب النقدي، أو تقييد استخدامها ضمن مجموعات محددة من التجار والبلدان».

وأضاف السوق أنه «يمكن الوصول إلى الحل، من خلال تطبيق الخدمات الذكية الذي يوفره بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي، كما يمكن للمستخدمين تعزيز أمان التطبيق بتفعيل خاصية بصمة الإصبع والتعرّف إلى الوجه».

وبيّن أنه بمجرد دخول التطبيق، يمكن للمستخدمين زيادة حد السحب النقدي إلى مبالغ أكبر ليوم واحد، وهي خاصية مبتكرة تلبي متطلبات كبار المستثمرين، الذين يستلمون عادة أرباحاً نقدية كبيرة في حساب البطاقة.

وأشار السوق إلى أنه من ناحية أخرى، يتيح التطبيق للمستثمرين إمكانية التحكم باستخدامات البطاقات الإضافية التي يمنحوها إلى أفراد أسرتهم، بما في تحديد مبالغ السحب النقدي أو بلد إجراء المعاملة أو فئات التجار حيث يجري استخدام البطاقة.

وذكر أنه عند إتمام حاملي البطاقات لتحديد تفضيلاتهم ضمن التطبيق، يجري مباشرة تحديث المعلومات في حلCard Control الذي يدعم هذه المزايا في التطبيق، لافتاً إلى أنه بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، الصادرة عنه البطاقة، تقدّم «نتورك إنترناشيونال»، خدماتها لبطاقة «آيفستر» منذ عام 2010.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات رئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي، حسن السركال، إنه «منذ تأسيس السوق، فإنه يعمل في إطار استراتيجية تركز على التطوير والابتكار، وتتجلى بوضوح في الحرص المتواصل على تسخير التقنيات المتطوّرة، لتقديم أرقى الحلول الانسيابية المبتكرة للعملاء».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»، سيمون هاسلام: «تأتي شراكتنا مع سوق دبي المالي في إطار حل Card Control استناداً إلى التزام شركة (نتورك إنترناشيونال) الراسخ بتقديم تقنيات قائمة على الابتكار، لتحسين عمليات الجهات المصدّرة للبطاقات، وحياة العملاء على حد سواء».

التطبيق يتيح إمكانية تفعيل «آيفستر»، أو تعطيلها حسب الطلب.