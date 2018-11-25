المدير العام لـ «غرفة دبي» رئيساً للاتحاد العالمي لغرف التجارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عيّن الاتحاد العالمي لغرف التجارة، التابع لغرفة التجارة الدولية، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، رئيساً للاتحاد العالمي لغرف التجارة، لفترة تستمر ثلاث سنوات بداية من عام 2019.

واعتبرت «غرفة دبي» في بيان صدر، أمس، قرار التعيين، خطوة تعكس الدور الاقتصادي العالمي المتنامي لإمارة دبي، ومكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية.

ويخلف بوعميم، رئيس غرفة تجارة وصناعة سلوفاكيا، بيتر ميهوك، ويعدّ ثاني عربي يتقلد هذا المنصب، بعد اللبناني عدنان القصّار.

وأكد بوعميم أن «دعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مجتمع الأعمال في دبي والقطاع الخاص في الإمارة، كبير الأثر في تعزيز مكانة دبي وسمعتها الاقتصادية»، معتبراً أن هذا الإنجاز حصيلة رؤية سموّه الحكيمة، التي نقلت دبي إلى العالمية، وجعلت اسمها مرادفاً للتميّز والإبداع.

وقال بوعميم: «إن نجاح (غرفة دبي) في تبوؤ هذا المنصب المهم هو إنجاز يُحسب لقائد وفّر بيئة حاضنة للابتكار، وسخّر كل الإمكانات لكي تحافظ دبي على ريادتها في عالم المال والأعمال».

وأضاف: «تخطو دبي خطوات واثقة نحو المستقبل، عبر استراتيجيات وخطط مدروسة، جعلت منها نموذجاً يحتذى في صناعة مدن المستقبل، ولا يخفى على أحد أن نجاح (غرفة دبي) في نسج شبكة علاقات واسعة مع مختلف غرف التجارة العالمية، هو نجاح يُحسب لدبي، التي تسخّر هذه العلاقات لقيادة مسيرة من النمو المستدام في المنطقة والعالم».