1500 متجر تشارك في مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تبدأ اليوم، ولمدة ثلاثة أيام، مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي، حيث يستمتع المقيمون والزوّار، بعروض وخصومات على أبرز العلامات التجارية، وذلك في الفترة بين 22 حتى 24 الجاري بعروض استثنائية وتخفيضات تصل نسبتها إلى 90% لدى أكثر من 1500 متجر مشارك، وتشمل أشهر متاجر الأزياء والإلكترونيات والعناية بالجمال الموجودة في مختلف المراكز التجارية في دبي.

وتُقام هذه المبادرة، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة. وأبرزت مشاركة المتاجر والعلامات التجارية أهمية هذه الحملة في عامها الثاني ودورها في تعزيز قطاع التجزئة الذي يُعدّ مساهماً رئيساً في اقتصاد دبي.

وقال المدير العام لإدارة العقارات (الإمارات والبحرين وعُمان)، مراكز التسوق، في «ماجد الفطيم العقارية»، فؤاد منصور شرف، في بيان أمس: «استقطبت مبادرة (3 أيام من التخفيضات الكبرى) السابقة، التي نظمت في إطار مبادرة التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، آلاف الزوّار والمتسوقين إلى مراكز التسوق التابعة لشركة (ماجد الفطيم)، وقد أثبتت نجاحها كإحدى أهم المبادرات التي تسهم في تعزيز زخم مبيعات قطاع التجزئة الذي يشكل إحدى ركائز قطاع السياحة في دبي. وباعتبارنا شريكاً استراتيجياً لمؤسسة (دبي للمهرجانات والتجزئة)، نحرص دائماً على توفير أفضل تجارب التسوق في كل مراكزنا المنتشرة في دبي».

من جانبه، قال مدير مراكز التسوّق في «مجموعة الفطيم العقارية»، ستيفن كليفر: «ستكون مبادرة (3 أيام من التخفيضات الكبرى) في (دبي فستيفال سيتي مول) هذا العام الأضخم على الإطلاق، حيث تستمر الخصومات المميّزة لمدة ثلاثة أيام. وسنقدم جوائز نقدية فورية لجميع المتسوقين الذين سيستخدمون بطاقة (هدايا دبي فستيفال سيتي مول) الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي ستكون مملوءة بالعروض الترويجية والأسعار المخفضة بالتعاون مع شركائنا في قطاع التجزئة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في «إعمار مولز»، باتريك بوسكيه شافان: «تقدم مبادرة (3 أيام من التخفيضات الكبرى) فرصة لاستكشاف أفضل ما تقدمه منافذ تجارة التجزئة، ولاسيما في هذا الوقت الذي نحتفل فيه بمرور 10 سنوات على افتتاح (دبي مول). ويمكن للزوار الاستفادة من الخصومات التي تقدمها أكبر مجموعة من المتاجر، وذلك بالتزامن مع قرب موسم احتفالات نهاية العام. وسنقدم للعملاء فرصة استثنائية للفوز بأميال (سكاي واردز) مضاعفة ضمن (برنامج إعمار مولز للمكافآت) على جميع المشتريات خلال هذه الأيام الثلاثة، بالإضافة إلى باقة رائعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية، ومثل هذه المبادرات ستسهم في دعم نمو قطاع التجزئة بدبي».