مديرون: الحجز المباشر من الفندق أقل كلفة

المصدر: أزاد‭ ‬عيشو‭-‬‭ ‬دبي

أكد مسؤولو فنادق، في السوق المحلية، أن كلفة الحجز المباشر عن طريق الفندق أقل بكثير، مقارنة بكلفتها عبر مواقع الحجز الإلكتروني لشركات عالمية.

ونصحوا إدارات الفنادق بإضافة مزيد من القيمة للضيوف أثناء إقامتهم، وإعطاء الأولوية والدعم للشركاء، بدلاً من قنوات الحجز عبر الإنترنت.

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات في فندق «غراند ميلينيوم دبي»، جورج الحاوي: «طورنا استراتيجية مختلفة في الوقت الحالي، وذلك من خلال إعطاء الأولوية والدعم لشركائنا من الشركات المتعاقدة والترفيهية، بدلاً من القنوات عبر الإنترنت».

وتابع: «نهدف إلى زيادة نسبة النزلاء المتكررين، من خلال تقوية العلاقات التجارية مع الشركاء من الشركات، وتوفير خدمات إضافية للمسافرين من رجال الأعمال والمكاتب المحلية».

وأوصى الحاوي بأن تبدأ إدارات الفنادق في البحث عن كيفية تحسين معدل السعر اليومي، عن طريق إضافة مزيد من القيمة للضيوف أثناء إقامتهم، والتركيز على القطاعات المتعاقد عليها، بدلاً من خفض السعر على مواقع حجز الفنادق الإلكترونية، وذلك لتجنب سعر العمولة المرتفع، وتوفيره، ما يؤدي إلى تكاليف أقل واكتساب مزيد من الربحية، وتحقيق مزيد من الإيرادات على ميزانيات الغرف.

أقل كلفة

بدوره، قال مدير الإيرادات والتجارة الإلكترونية في فندق «شاطئ الراحة»، أنوبام شارما، إن العمولة التي تحصلها شركات الحجز الإلكتروني على مبيعات الغرف تصل إلى 20%، مشيراً إلى أن الحجز عبر موقع الفندق الإلكتروني هو الأقل كلفة، مقارنة بالقنوات الأخرى. وذكر أن الحجوزات الفندقية، التي يتم تداولها عبر وكالات السفر الإلكترونية، تعتمد على الاتفاقية التجارية التي تم توقيعها مع كل جهة.

الحجز المباشر

أما المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا، فقال إن معدل عمولة وكالات الحجز الإلكتروني يراوح بين 15 و25%، على العديد من مواقع السفر الإلكترونية التي تحتكر حجوزات الفنادق، وذلك بسبب وصولها إلى أسواق مختلفة.

وأوضح أن كلفة الحجز المباشر عن طريق الفندق أقل بكثير، إذ يدفع النزيل رسوماً ثابتة عند إجراء كل حجز، وهي أقل بنسبة تراوح بين 18 و20%، مقارنة بكلفة الحجز من خلال مواقع السفر الإلكترونية.

وبين أنه لمواجهة زيادة أسعار مواقع حجز الفنادق عبر الإنترنت، فإن الحل الأفضل هو جذب مزيد من الحجز عبر موقع الفندق الخاص، والتسويق عبر موقعه بشكل كبير، وذلك من خلال التعامل مباشرة مع الضيوف الدائمين، وتسويق الموقع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وتقديم مزيد من القيمة المضافة عند استخدام موقع الفندق الإلكتروني.