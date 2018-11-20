وكالات: 30% ارتفاعاً في أسعار تذاكر السفر إلى الأردن ولبنان ومصر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال مديرون وعاملون بوكالات سفر إن أسعار تذاكر الطيران على الرحلات المغادرة، خلال إجازة اليوم الوطني، بدأت ترتفع تدريجياً مع تزايد معدلات الإقبال عليها، حيث بلغت الزيادات على أسعار التذاكر نحو 30% إلى الوجهات الأكثر طلباً، مقارنة بالمستويات الطبيعية، موضحين أن تلك الوجهات تتمثل في المحطات الإقليمية والمقاصد السياحية، لاسيما القريبة منها.

وذكروا، لـ«الإمارات اليوم»، أن أسعار الحجوزات الأخيرة سترتفع بمعدلات أكبر كلما ازداد الإشغال على الرحلات الجوية، مشيرين إلى ارتفاع الطلب على محطات إقليمية، مثل الأردن ولبنان ومصر، كما تم طرح باقات على العروض السياحية إلى وجهات تلقى طلباً من سكان الدولة، مثل أذربيجان وأرمينيا.

وجهات قريبة

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الريس للعطلات»، محمد جاسم الريس، إن «الطلب على السفر والحجوزات الإلكترونية، بالنسبة للرحلات خلال إجازة اليوم الوطني، شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة، خصوصاً إلى الوجهات والمحطات السياحية القريبة»، موضحاً أن «أسعار تذاكر السفر إلى الوجهات الأكثر طلباً ارتفعت بنسبة 30%، مقارنة بمستوياتها العادية».

وأضاف الريس أن «أسعار تذاكر الطيران سترتفع تدريجياً خلال الأيام المقبلة، لكنها لن تصل إلى مستويات كبيرة»، مشيراً إلى أن «أسعار تذاكر السفر ستبقى مرتفعة، حتى رأس السنة».

وذكر أن «هناك إقبالاًَ من سكان الدولة على وجهات طرحت شركات عدة عروضاً سياحية إليها، مثل أذربيجان وأرمينيا».

وأفاد الريس بأن «بعض المحطات الإقليمية، مثل الأردن ولبنان، تشهد إقبالاً على تذاكر السفر خلال عطلة اليوم الوطني»، لافتاً إلى أن «جزءاً كبيراً من الحجوزات يتم في الأيام الأخيرة قبل موعد العطلة، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بناء على ذلك»، لكنه أشار إلى أن «مستويات الطلب على الوجهات البعيدة لاتزال منخفضة».

زيارات قصيرة

من جهته، قال رئيس شركة «العابدي القابضة للسياحة والسفر»، سعيد العابدي، إن «الشركة شهدت، أخيراً، ارتفاعاً في الطلب على السفر إلى وجهات سياحية مثل أوزبكستان وكازخستان، فضلاً عن أذربيجان وتايلاند»، مشيراً إلى أن «الطلب على السفر، خلال هذه الفترة من السنة، لم يصل إلى مستويات كبيرة، مقارنة بمواسم الذروة المعتادة».

وأضاف أن «الطلب على الوجهات البعيدة نسبياً، لايزال منخفضاً في الفترة الحالية»، غير أنه توقع أن «يرتفع بشكل أكبر، خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل»، موضحاً أن «العروض السياحية مصممة لعطلة قصيرة، تصل إلى ثلاثة أيام فقط».

وبين العابدي أن «الوجهات التي تشكل مقصداً للمقيمين في الدولة شهدت أيضاً ارتفاعاً في الطلب على السفر، مثل لبنان ومصر والأردن»، لافتاً إلى أن «الإجازة تشكل فرصة بالنسبة للبعض، للقيام بزيارات لفترة قصيرة إلى تلك الوجهات، وسط توقعات بارتفاع أسعار تذاكر السفر إليها، كلما اقترب موعد العطلة».

وذكر أن «أسعار التذاكر، على رحلات عطلة اليوم الوطني، تكون أعلى مقارنة بالمستويات العادية».

نمو ملحوظ

بدوره، قال المدير العام لشركة «سكاي لاين» للسياحة والسفر، سامر عشا، إن «هناك نمواً ملحوظاً، خلال الفترة الأخيرة في الطلب على السفر، خلال عطلة اليوم الوطني إلى وجهات إقليمية، وتحديداً الأردن ولبنان، مع توجه المقيمين إلى قضاء عطلات قصيرة في بلدانهم»، مشيراً إلى أن «الجزء الآخر من الطلب يتركز في وجهات سياحية متنوعة».

وأوضح أن «العروض السياحية والطلب عليها تتركز في كل أوروبا الغربية، لاسيما إسبانيا إلى جانب محطات في الجزء الشرقي من أوروبا، مثل أذربيجان وغيرها»، متوقعاً «ارتفاع الطلب على السفر إلى تلك الوجهات، باعتبار أن جزءاً كبيراً من الحجوزات يتم في اللحظات الأخيرة».

وأكد عشا أن «هناك سعة مقعدية كافية على الرحلات الجوية في الفترة الحالية، وبالتالي لا نتوقع أن تصل أسعار التذاكر إلى مستويات كبيرة، كما يحصل خلال فترات الذروة صيفاً»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من ذلك، فإن أسعار التذاكر والعروض للحجوزات التي تتم في اللحظات الأخيرة، تكون مرتفعة للغاية».

ضغط

وفي السياق ذاته، أوضح المدير العام لوكالة «ترو فاليو» للسفر والسياحة، وليد شوقي، أن «ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، خلال إجازة العيد الوطني، يعود إلى تركز السفر في فترة محددة تمتد إلى أربعة أيام، وبالتالي يحدث ضغط على الرحلات إلى الوجهات الأكثر إقبالاً خلال هذه الفترة»، مبيناً أن «الوجهات الأكثر إقبالاً تتمثل في محطات إقليمية، مثل الأردن ومصر ولبنان، فضلاً عن وجهات سياحية، مثل البوسنة وأذربيجان وأرمينيا، وغيرها».

وبين شوقي أن «أسعار تذاكر السفر بالنسبة للوجهات الأكثر طلباً تكون أعلى بنسبة تصل إلى 30%، خلال فترة السفر هذه، فيما ترتفع بمعدلات أعلى بالنسبة للحجوزات التي تتم في اللحظات الأخيرة»، مشدداً على أن «الحجز المبكر يعتبر أفضل وسيلة، للحصول على أسعار مخفضة لتذاكر الطيران».

وأضاف أن «الكثير من المسافرين اعتادوا السفر خلال هذه الفترة من السنة، لذلك نشهد ضغطاً على الرحلات»، موضحاً أن «أسعار تذاكر السفر ترتفع تدريجياً، كلما ارتفع معدل إشغال المقاعد على الرحلات الجوية».

عروض

تبدأ أسعار العروض السياحية، التي طرحتها وكالات سفر محلية، من 2450 درهماً إلى باكو لمدة ثلاث ليالٍ، ونحو 4000 درهم إلى ماليزيا لمدة أربع ليالٍ، فيما تبدأ أسعار العروض السياحية إلى النمسا من 3000 درهم لمدة ثلاث ليالٍ، ونحو 2400 و1800 درهم، إلى كل من أرمينيا وتبليسي، لمدة ثلاث ليالٍ.