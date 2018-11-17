28 نصيحة للمستثمرين في أسواق المال

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

حدّدت هيئة الأوراق المالية والسلع 28 نصيحة مهمة، طلبت من المستثمرين في أسواق المال الانتباه إليها جيداً، وأكدت في نشرة توعوية حديثة ضرورة أخذها بعين الاعتبار، وهي:

1 مارس حقوقك كمستثمر، من خلال الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين والتصويت على القرارات.

2 تجنب الشركات والمحافظ والأفراد الذين لم ترخصهم هيئة الأوراق المالية لإدارة الاستثمار، حتى لا تتعرض لخداع.

3 إذا كانت لديك شكوى في مجال الأوراق المالية، فعليك محاولة حلها أولاً مع الطرف المعني، وإذا لم يتم حلها، فإنه يمكنك التقدم بشكوى إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.

4 التأكد من ترخيص شركة الوساطة أو الخدمات المالية قبل التعامل معها، وذلك عبر موقع هيئة الأوراق المالية والسلع.

5 الاطلاع على الإفصاحات الدورية للقوائم المالية للشركات المدرجة، خصوصاً قوائم: المركز المالي، والدخل، والتدفقات النقدية، والتغير في حقوق المساهمين.

6 الانتباه إلى أن شركة الوساطة وممثل الوسيط، غير مسموح لهما بإبداء التوصيات ما لم يكن لديهما ترخيص إضافي من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، لتقديم الاستشارات المالية والتحليل المالي.

7 تجنب التعامل مع المحافظ غير النظامية التي يديرها أفراد غير مرخصين، والتأكد من وجود ترخيص رسمي للمحفظة، وخضوعها لإشراف الجهة التنظيمية والرقابية بالدولة، والتزامها بالإفصاح عن بياناتها المالية.

8 الانتباه إلى أن شركة الوساطة وممثل الوسيط غير مسموح لهما بإدارة حساب التداول إلا بعد الحصول على رخصة إضافية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في مجال ادارة الاستثمار.

9 تسجيل رقم حسابك المصرفي لدى شركة الوساطة والسوق المالي، يمكّنك من استلام كل توزيعات الأرباح بسهولة، ويضمن حقوق المساهمين الذين لم يتسلموا التوزيعات الخاصة بهم.

10 الحرص على أن تكون إدارة استثمار أموالك من قبل شركات إدارة استثمار مرخصة.

11 يُعد الاستثمار في الصناديق والمحافظ الاستثمارية المرخصة، اختياراً مناسباً لصغار المستثمرين لتميزها بتنويع مخاطر الاستثمار.

12 تضمين أوامر الشراء أو البيع التي تصدرها لشركة الوساطة، البيانات الأساسية للأمر، وهي: تاريخ الأمر، ووقت التسليم، ومدة صلاحيته، ونوع الورقة المالية، وعددها، وسعرها.

13 إذا كان لديك استفسار يتعلق بشركة تملك أسهمها، فإنه يمكنك الحصول على معلومات عن الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين في الشركة أو السوق المالي.

14 الحرص على الحصول على الاستشارة المالية من شركات الاستشارات المرخصة من الهيئة.

15 عند اتخاذ قرار ببيع أو شراء ورقة مالية، يجب اعتماد التقارير المالية المفصح عنها دورياً، وتحليلها أو الاستعانة بجهة متخصصة في التحليل المالي، مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

16 احذر التقييمات التي تصدر من قبل شركات أو أفراد غير مرخصين لتقديم استشارات مالية أو تحليل مالي من قبل هيئة الأوراق المالية.

17 تجنب الشائعات عن الأسهم، خصوصاً في المنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات من خلال قنوات معتمدة.

18 لحملة السندات الحق في الحصول على فوائد السند دورياً، والحصول على أصل الدين عند حلول الأجل، وامتياز الحصول على مقابل دينهم على المساهمين في حال تصفية الشركة، ومباشرة دعوى مدنية ضد مجلس إدارة الشركة إذا لحقهم ضرر.

19 وضع خطة واضحة للاستثمار في الأسهم بتحديد أهدافك الاستثمارية، تتضمن مخصصات مالية كافية لالتزاماتك الأخرى، واعتماد التحليل المالي عند التداول مع تجنب اتخاذ قرارات استثمارية انفعالية.

20 الحصول على نسخة من اتفاقيتك الموقعة من شركة الوساطة ومراعاة شطب الفراغات إن وجدت.

21 أنظمة هيئة الأوراق المالية تجرم تداول المطلعين على المعلومات قبل الإفصاح عنها، أو تسريب هذه المعلومات للغير قبل الإفصاح عنها؛ حماية لحق المستثمر في معلومة صحيحة يحصل عليها بالتساوي مع الجميع في النوع والتوقيت.

22 التوقيع على أوامر شراء أو بيع «على بياض»، قد يعرضك للاستغلال من قبل شركة الوساطة.

23 تولَّ دائماً بنفسك أو من خلال وكيلك القانوني، إصدار أوامر الشراء والبيع، عبر الوسائل المعتمدة تفادياً لتنفيذ تداولات دون موافقتك.

24 الحصول على كشف حسابك بصفة دورية من شركة الوساطة بالوسيلة المتفق عليها بالاتفاقية المبرمة معها.

25 ملكيتك لأسهم في شركة مدرجة، تمنحك حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، حال قررت الجمعية العمومية زيادة رأس المال، وذلك وفقاً لنسبة الأسهم التي تمتلكها، وكذلك الحق في الاستفادة المالية من حق الأولوية عن طريق بيعه في السوق خلال الفترة المحددة.

26 تأكد من مراجعة جميع البيانات المسجلة في كشف حسابك لدى شركة الوساطة قبل أن تُوقِّع عليه.

27 احرص على سماعك صوتاً منتظماً ومتزامناً عند تواصلك على الهاتف المسجل مع شركة الوساطة، وعدم استخدام الهواتف الشخصية غير المسجلة لضمان حقوقك.

28 استخدم كلمة مرور محكمة، حتى لا تتعرض لاستغلال حقوقك، ولحماية استثماراتك عند التداول الإلكتروني للأوراق المالية.