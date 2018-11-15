3.86 مليارات درهم صافي أرباح «نخيل» في 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، أمس، تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 3.86 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل أربعة مليارات درهم، حققتها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفادت الشركة في بيان بأنها سلمت، منذ بداية العام الجاري، 588 وحدة سكنية، مؤكدة أن التطوير السكني لايزال المحور الأساسي لأعمال الشركة، مع التركيز على التوسعات المستمرة في قطاعات الضيافة والتجزئة والتأجير، موضحة أن الإيرادات السنوية لهذه القطاعات بلغت 2.6 مليار درهم (نحو 40% من الإجمالي).

وكانت «نخيل» وضعت، الشهر الماضي، حجر الأساس لمشروعها «أبراج التنين»، البالغة كلفته 713 مليون درهم، والمقرر الانتهاء منه خلال عام 2021، بينما ستبدأ الأعمال الإنشائية لـ147 منزلاً تضم أحواض سباحة في مجتمع «جميرا بارك» الراقي، بداية العام المقبل.

من جهة أخرى، أفادت «نخيل»، أمس، بأنها ستعرض، خلال مشاركتها في «معرض دبي للعقارات» الذي تنطلق فعالياته في لندن غداً، مشروعات عقارية تبلغ قيمتها الإجمالية 58 مليار درهم (نحو 12 مليار جنيه إسترليني).

وذكرت الشركة أنها بصفتها الراعي البلاتيني، وأكبر مطور عقاري مشارك في المعرض الذي يستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، ستسلط «نخيل» الضوء على الفرص الاستثمارية التي لا تضاهى في دبي، من خلال عرضها مجموعة من المشروعات السكنية المتنوعة، التي توفر العيش الفاخر والترفيه ومساكن أنيقة بأسعار معقولة، في متناول الجميع، وذلك في مواقع مميزة بدبي بما في ذلك «نخلة جميرا»، فضلاً عن استعراضها خططاً مرنة للسداد، بما في ذلك دفعات أولى مخفضة، وخطط سداد بعد التسليم تصل لمدة سبع سنوات، ورسوم خدمات مجانية لمدة خمس سنوات، وبأسعار تبدأ من 449 ألف درهم.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «نخيل»، عقيل كاظم، إن «(معرض دبي للعقارات) يعتبر فرصة مثالية لعرض مشروعات الشركة للمستثمرين البريطانيين، الذين يحتلون المرتبة الثالثة بين أكبر مجموعات المستثمرين لدينا من خارج الشرق الأوسط».

وأوضح أن «قائمة المشروعات التي ستعرضها (نخيل) في لندن تضم مجموعة متنوعة، منها شقق فاخرة في مشروع (ذا بالم تاور) بنخلة جميرا، إضافة إلى شقق فاخرة في مشروع (أزور ريزيدنسز)، ضمن نخلة جميرا أيضاً، فضلاً عن شقق أنيقة شاهقة في مشروع (أبراج التنين)، الذي تم إطلاقه حديثاً، ويقع في مدينة التنين، المجتمع المتعدد الاستخدامات والمتنامي، ويتصل مباشرة مع سوق التنين».