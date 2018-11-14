«طيران الإمارات» تطلق عروضاً سعرية إلى 20 وجهة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة طيران الإمارات عروضاً سعرية إلى 20 وجهة ضمن شبكة خطوطها، بحيث يستفيد العملاء في الإمارات من هذه العروض، للتخطيط لعطلة قصيرة خلال إجازة اليوم الوطني، أو للسفر إلى بلدانهم، مشيرة إلى أن العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداء من أمس، وحتى 22 نوفمبر الجاري، على أن يتم السفر حتى 31 يوليو 2019.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن الأسعار للسفر في الدرجة السياحية إلى بعض تلك الوجهات ومنها من دبي إلى كولمبو، تبدأ من 1495 درهماً، وإلى لندن ابتداء من 2665 درهماً، وإلى جزر سيشيل من 2935 درهماً، وإلى كيب تاون من 3635 درهماً، وإلى بانكوك من 2305 دراهم، وإلى بيروت من 1065 درهماً، وإلى ميلانو من 3005 دراهم.

وأضافت أن الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال، تبدأ من 3775 درهماً إلى كولمبو، وإلى لندن ابتداء من 13 ألفاً و675 درهماً، وإلى جزر سيشيل من 8515 درهماً، وإلى كيب تاون من 15 ألفاً و835 درهماً، وإلى بانكوك من 11 ألفاً و205 دراهم، وإلى بيروت من 6125 درهماً، وإلى ميلانو من 16 ألفاً و265 درهماً.

ولفتت الناقلة إلى أن المسافرين يستطيعون الحجز مع «الإمارات للعطلات»، للاستفادة من تجربة مميزة في فنادق من فئة الخمس نجوم، بمبلغ إضافي ابتداء من 725 درهماً للشخص الواحد (لا تشمل تذاكر السفر).

كما أشارت إلى أنه يمكن لعملاء «طيران الإمارات» اختبار تجربة سلسة، بفضل خدمة إنهاء إجراءات السفر من المنزل، مبينة أن الخدمة متاحة للمسافرين على رحلات الناقلة أياً تكن درجة سفرهم، وذلك مقابل 250 درهماً للرحلة الواحدة لكل سبع حقائب، فيما يتم احتساب 25 درهماً لكل حقيبة إضافية.

- العروض تسري على

الحجوزات المنجزة

حتى 22 نوفمبر

الجاري، على أن يتم

السفر حتى 31 يوليو

2019.