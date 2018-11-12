«الإسلامي للتنمية» يدرج صكوكاً بـ 650 مليون يورو في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

رحبت بورصة ناسداك دبي بإدراج صكوك بقيمة 650 مليون يورو من جانب البنك الإسلامي للتنمية، وهو الإدراج الأول بعملة اليورو من قِبل البنك في البورصة.

وأفادت البورصة في بيان لها، أمس، بأن عمليات إدراج الصكوك بعملة الدولار في «ناسداك دبي» من جانب البنك الإسلامي للتنمية، بلغت تسع عمليات إدراج بقيمة إجمالية تبلغ 11.8 مليار دولار.

وأوضحت أن الأنشطة التي يقوم بها البنك في الدول الأعضاء، البالغ عددها 57 دولة، تتضمن إقامة شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص، وتنمية المهارات وتعزيز تبادل المعرفة، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا والحلول القائمة على الابتكار للتحديات التي تعوق التنمية، وتعزيز التنمية العالمية المدعومة بهياكل التمويل المستدامة المتوافقة مع الشريعة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء للتركيز على تنمية البشرية. وأكدت «ناسداك دبي» أنها تقدم للبنك، وجهات الإصدار الإقليمية والدولية الأخرى، وبنية تحتية ممتازة لعمليات الإدراج، فضلاً عن صلات وثيقة بالمستثمرين حول العالم.

وبحسب «ناسداك دبي»، فإن إدراج البنك لصكوك بعملة اليورو، يؤكد الدور الذي تقوم به دبي بوصفها مركزاً لعمليات الإدراج متعددة العملات.