الإمارات تُرشِّح عائشة الهاملي رئيسة لمجلس المنظمة الدولية للطيران المدني

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن دولة الإمارات قررت ترشيح الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، التابعة للأمم المتحدة، الكابتن عائشة الهاملي، لمنصب رئيس مجلس المنظمة.

وأكدت الهيئة أن «قرار الترشح يعكس الدور العالمي لدولة الإمارات، وتجربتها الاستثنائية في قطاع الطيران العالمي».

الترشح للمنصب

وتفصيلاً، أكد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، أن دولة الإمارات تعتزم الترشح لشغل مقعد رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة.

وقال السويدي لـ«الإمارات اليوم»، إنه «تم تقديم ملف الترشح إلى المنظمة الدولية لانتخاب رئيس المجلس، في الاجتماعات السنوية في نوفمبر 2019»، مشيراً إلى أن الملف الإماراتي هو الأكثر حضوراً في انتخابات المجلس.

وأضاف أن «دولة الإمارات قررت ترشيح الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى (المنظمة)، الكابتن عائشة الهاملي، لهذا المنصب المهم»، لافتاً إلى أن قرار الترشح هو انعكاس للدور العالمي للإمارات، وتجربتها الاستثنائية في قطاع الطيران العالمي.

وشدد السويدي على أن هذه الخطوة تؤكد المكانة العالمية للدولة في قطاع الطيران، والدور الفعال الذي تقوم به من خلال عضويتها في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني.

أول كابتن

تعتبر الكابتن عائشة الهاملي أول ممثل دائم لدولة الإمارات في مجلس «إيكاو»، فضلاً عن أنها أول وأصغر كابتن إماراتية تقود الطائرات، إذ حصلت على رخصة الطيران التجاري عام 2000 من أكاديمية الطيران الملكية الأردنية. ومنذ أن حصلت على شهادتها الأولى في الطيران، تحرص الهاملي على التميز والتفوق في هذا المجال الذي تحبه، فهي اليوم حاصلة على درجة «كابتن»، وفق النظام الريادي الخاص بقيادة الطائرات المعروف بـPPl، ورخصة الطيران التجاري CFI، وشهادة الطيران للتدريس IR، إضافة إلى شهادات أخرى في عالم الطيران، كما أنها تحمل شهادة البكالوريوس في الدراسات الدولية في العلوم الاجتماعية والإنسانية من «جامعة زايد» في الإمارات، وعلى درجة الماجستير في قطاع النقل الجوي.

مجلس «إيكاو»

يعتبر مجلس «إيكاو» هيئة دائمة، ومسؤول أمام الجمعية العمومية للمنظمة. ويتشكّل المجلس من 36 دولة عضواً تنتخبها الجمعية العمومية لفترة ثلاث سنوات، وتُراعى في الانتخابات مسألة التمثيل المناسب للدول التي لها أهمية رئيسة في مجال النقل الجوي، والدول التي تُقدّم أكبر مساهمة في توفير التسهيلات للملاحة الجوية المدنية الدولية.

و(المجلس) هو الذي يدعو الجمعية العمومية إلى الانعقاد، ويتولى مهام متعددة، أبرزها تقديم التقارير السنوية إلى الجمعية العمومية، وتنفيذ توجيهات الجمعية العمومية، وأداء المهام والواجبات المنوطة به بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو لعام 1944). ويتولى أيضاً الإدارة المالية للمنظمة، ويُعيّن أعضاء لجنة النقل الجوي ولجنة التمويل المشترك لخدمات الملاحة الجوية واللجنة المالية، واللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع، ولجنة التعاون الفني ولجنة الموارد البشرية ويُحدّد مهامها، كما يتولى تعيين أعضاء لجنة الملاحة الجوية.

مناصب قيادية

شغلت الكابتن عائشة الهاملي، منصب النائب الأول لرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني في الفترة بين 2016 و2017.كما شغلت منصب نائب رئيس لجنة النقل الجوي التابعة لمجلس المنظمة، وهي من أهم لجان «إيكاو»، كما أنها اللجنة الوحيدة التي تتكون من جميع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس المنظمة، البالغ عددها 190 دولة، فضلاً عن كونها إحدى اللجنتين التي صدر قرار تشكيلها من قبل معاهدة شيكاغو في عام 1944، لما تتمتع به من أهمية بالغة في مجال الطيران المدني الدولي.