«شباب أديبك» يعرّف الطلبة بالخيارات المهنية في قطاع النفط

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

ذكرت شركة «دي إم جي للفعاليات»، المنظمة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي تستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بين 12 و15 نوفمبر الجاري، أن 600 من طلبة المدارس الثانوية الإماراتية والدولية سيشاركون في برنامج «شباب أديبك» لهذا العام، حيث سيتعرفون عن قرب إلى الخيارات المهنية العديدة المتاحة أمامهم في قطاع النفط والغاز الحيوي في البلاد.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن المبادرة التوعوية الشبابية السنوية، التي أطلقها «أديبك» منذ عام 2013، تهدف إلى التواصل مع الشباب، وتشجيعه على دراسة التخصصات الهندسية والعلمية، وتعزيز صورة قطاع الطاقة كمصدر للوظائف الواعدة للشباب الإماراتي.

وقال نائب الرئيس لقطاع الطاقة لدى «دي إم جي للفعاليات»، جان فيليب كوسيه، إن «الخيارات المهنية المتاحة في قطاع النفط والغاز، تتسع لتشمل أكثر من تلك الأدوار التي يذهب إليها ظنّ الأفراد على الفور، عندما تخطر على بالهم مسألة العمل في هذا القطاع».

ومن أبرز الأمثلة على ذلك، وفقاً لكوسيه «موجة التحوّل الرقمي التي تجتاح قطاع النفط والغاز، وتوجد فرص عمل في المجالات التقنية المتطورة، مثل تحليلات البيانات الكبيرة، والروبوتات، والطباعة المجسمة، والذكاء الاصطناعي».