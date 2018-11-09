الغرير: دبي مركز عالمي للأعمال المبتكرة وحلول المدن الذكية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، إن «دبي تحرص على تعزيز دورها لتكون مركزاً عالمياً للأعمال المبتكرة، واعتماد حلول المدن الذكية، لتحسين جودة الحياة لمواطنيها والمقيمين فيها»، مشيراً الى جهود الإمارة في إطلاق مشروعات ومبادرات لتحقق رؤيتها لتصبح واحدة من أذكى المدن في العالم بحلول عام 2021.

وأضاف أن إمارة دبي تتبنى حلول النقل الذكية بشكل ملحوظ، حيث نجحت في تشغيل مركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى بدء الأعمال الإنشائية في مشروع نظام «هايبرلوب» خلال العام الجاري، لافتاً إلى أنها ستكون خطوة رئيسة أخرى تتخذها الإمارة لتحقيق أهداف خطة دبي 2021، في تعزيز دور الإمارة لتصبح مركز جذب للأعمال والابتكار والمعرفة.

وأشار الغرير، خلال «مؤتمر التقنية والابتكار»، الذي نظمته «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع شركة «رولاند بيرجر» وبنك «إنتيسا سان باولو»، أمس، في مقر غرفة دبي، إلى أن دعم وتعزيز المشروعات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي كانت ومازالت جزءاً رئيساً من استراتيجية الغرفة، وهي إحدى ركائز المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الإمارات وإيطاليا وجهتان مثاليتان للشركات الناشئة.

ويركز المؤتمر على أبرز وأحدث الحلول التكنولوجية الذكية والمبتكرة لأصحاب المشروعات الناشئة من دولة الإمارات وإيطاليا، خصوصاً في مجالات الطاقة والنقل الذكي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة في الإمارات وإيطاليا.

من جانبه، قال السفير الإيطالي لدى الإمارات، ليبوريو ستيلينو، إن «إمارة دبي لؤلؤة ثمينة في منطقة الشرق الأوسط»، معتبراً أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يعكس قيم التميز والجمال والابتكار التي تتحلى بهم إمارة دبي.

ولفت ستيلينو إلى العلاقات القوية التي تربط بين بلاده ودولة الإمارات، موضحاً أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى الإمارات نحو 5.4 مليارات يورو سنوياً، وهناك مجال واسع لتعزيز هذا التعاون التجاري. وذكر أن المؤتمر يعد عاملاً محفزاً للشراكات المستقبلية والتعاون المشترك، ومشيداً بأهمية المبادرة في خلق جيل جديد يعمل معاً لمواجهة تحديات المستقبل.

مبادرة متميّزة

تعتبر مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة»، التي أطلقتها غرفة دبي خلال عام 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تعتبر مصدراً رئيساً لرواد الأعمال في دبي. وتدعم «دبي للمشاريع الناشئة» استراتيجية غرفة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار.