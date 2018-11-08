22.8 مليون اشتراك في وسائل الاتصال بالإمارات بنهاية أغسطس

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

سجّل إجمالي عدد الاشتراكات في خدمات قطاع الاتصالات بالدولة، والتي تشمل خدمات الهاتف المتحرك والهاتف الثابت والإنترنت، 22 مليوناً و840 ألف اشتراك، بنهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة بعدد اشتراكات بلغ 23 مليوناً و494 ألف اشتراك في نهاية عام 2017، بتراجع بلغ 654 ألف اشتراك وفقاً للاحصاءات الشهرية الصادرة أمس عن هيئة تنظيم الاتصالات. وبلغ التراجع في اشتراكات خدمات المتحرك وحده 673 ألف اشتراك، إلا أن الزيادات في اشتراكات الثابت والإنترنت عوّضت جانباً من تراجع اشتراكات المتحرك.

وتفصيلاً، أظهرت الإحصاءات التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات، أمس، أن عدد اشتراكات الهواتف المتحركة في الدولة تراجعت 672.9 ألف اشتراك في شهر أغسطس الماضي، مقارنة مع نهاية عام 2017، حيث انخفضت اشتراكات المتحرك إلى 19 مليوناً و153 ألفاً و232 اشتراكاً، مقابل 19 مليوناً و826 ألفاً و224 اشتراكاً في نهاية ديسمبر 2017.

ووفقاً للهيئة، بلغت نسبة انتشار الخدمة نحو 217 خطاً لكل 100 نسمة. وبلغ عدد اشتراكات الدفع المقدم لدى كل من «اتصالات» و«دو» 15 مليوناً و733 ألفاً و960 اشتراكاً بنهاية أغسطس الماضي، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة ثلاثة ملايين و419 ألفاً و272 اشتراكاً بنهاية الشهر نفسه.

وأشارت الهيئة إلى أن اشتراكات الإنترنت لدى «اتصالات» و«دو» سجلت ارتفاعاً بلغ 11 ألفاً و615 اشتراكاً خلال ثمانية أشهر، حيث ارتفعت إلى مليون و360 ألفاً و510 اشتراكات، مقابل مليون و348 ألفاً و895 اشتراكاً بنهاية 2017.

كما ارتفع عدد اشتراكات خدمات الهاتف الثابت 5518 اشتراكاً، لتصل الى مليونين و326 ألفاً و355 اشتراكاً مع نهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل مليونين و320 ألفاً و837 اشتراكاً في نهاية العام الماضي، وبذلك سجل إجمالي عدد المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات بالدولة «المتحرك والثابت والإنترنت» نحو 22 مليوناً و840 ألف اشتراك بنهاية أغسطس الماضي.

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ألفاً تراجعاً في اشتراكات خدمات «المتحرك» خلال 8 أشهر.