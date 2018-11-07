فنادق "ليمون تري" توقع اتفاقية لافتتاح أول فنادقها في دبي

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أعلنت سلسلة فنادق "ليمون تري" عن توقيع أحدث اتفاقياتها لإطلاق أول فنادق "ليمون تري" في دبي.

وتعد فنادق "ليمون تري" المحدودة أكبر سلسلة فنادق في الهند في قطاع الفنادق ذات الأسعار المتوسطة، وثالث أكبر سلسلة بشكل عام، على أساس التحكم بالفائدة في مجال الغرف المملوكة والمستأجرة، اعتباراً من 30 يونيو 2017 وفقاً لتقرير "هورواث".



ومن المتوقع إطلاق الفندق، المملوك من قبل شركة الوليد للعقارات، خلال الربع الثالث من العام المقبل.

وقد تم تسهيل ودعم هذه الاتفاقية من قبل شركة "رين آند هورن" في دبي، الممثل الرسمي لفنادق "كارنيشن" في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيكون هذا الفندق، الذي يقع في شارع الوصل، أول فندق من فئة الفنادق المتوسطة في المنطقة. ويضم الفندق 114 غرفة وجناح مؤثثة، مع مطعم يقدم مأكولات من مطابخ مختلفة، "سيترس كافيه" Citrus Café مع ردهة خارجية جميلة وقاعة مؤتمرات و"تانجرين" Tangerine وحوض سباحة ومركز لياقة مجهز بالكامل والمزيد من المرافق الأخرى.