الإمارات تفوز بعضوية «الاتحاد الدولي للاتصالات»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، إن دولة الإمارات فازت بعضوية «مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات»، للمرة الرابعة على التوالي، عن منطقة آسيا وأستراليا، التي يخصص لها 13 مقعداً، بحصولها على 164 صوتاً خلال الانتخابات التي جرت ضمن فعاليات «مؤتمر المندوبين المفوضين 2018» الذي تستضيفه الدولة في دبي حالياً.

وأضاف أن الدول التي فازت بعضوية المجلس عن المنطقة نفسها تشمل السعودية، والكويت، وأستراليا، والصين، والهند، وإندونيسيا، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، والباكستان، والفلبين، وتايلاند.

وأكد المنصوري أن انتخاب دولة الإمارات للمرة الرابعة في عضوية المجلس يعكس المكانة التي تحتلها الدولة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت لاعباً أساسياً في المحافل الدولية، وهي تسهم وبقوة في وضع الاستراتيجيات والخطط التي سيبنى عليها عالم الغد.

وذكر أن الإمارات حصلت على 164 صوتاً مقارنة مع 120 صوتاً حصلت عليها في الدورة السابقة التي استضافتها كوريا الجنوبية.