«أدنوك للتوزيع» تعتزم تشغيل جميع محطاتها بالطاقة الشمسية خلال 5 سنوات

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أفادت مصادر في شركة «أدنوك للتوزيع» بأن الشركة تعتزم تشغيل جميع محطاتها بالطاقة الشمسية خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك لتحسين كفاءة التشغيل وتوفير استهلاك الطاقة. وأكدت لـ«الإمارات اليوم»، على هامش توقيع الشركة مذكرة تفاهم مع مركز التعاون البترولي الياباني، لتركيب نظام لتوليد الطاقة الشمسية في «أدنوك ياس» الشمالية، أن هذا الإجراء يعد أول بادرة من حزمة مبادرات الشركة الساعية للتوفير في استهلاك الطاقة، وجميع المحطات مستهدفة لتحسين كفاءة التشغيل خلال السنوات القليلة المقبلة. وأضافت أن الوفر المالي المتوقع من خلال توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية سيتم استخدامه في تحسين الخدمات المقدمة للزبائن، وضمان استدامتها وقربها منهم. إلى ذلك، وقّعت «أدنوك للتوزيع»، مذكرة تفاهم مع مركز التعاون البترولي الياباني، لتوفير وتركيب وتجربة نظام متطوّر لتوليد الطاقة الشمسية بإحدى محطات الشركة في جزيرة ياس.وحضر توقيع المذكرة، في المركز الرئيس لشركة أدنوك للتوزيع، كل من مدير دائرة التسويق والمبيعات والتجارة في «مجموعة أدنوك»، عبدالله سالم الظاهري، والرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس سعيد مبارك الراشدي، والمدير التنفيذي الأول لمركز التعاون البترولي الياباني، إيجي هيراوكا. وبموجب الاتفاقية سيتم توفير وتركيب نظام لتوليد الطاقة الشمسية في محطة خدمة «أدنوك ياس» الشمالية.