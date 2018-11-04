«نفط الكويت» تمنح «الإنشاءات البترولية» عقداً بـ 850 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أرست شركة «نفط الكويت» عقداً على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة العامة «صناعات»، بقيمة 850 مليون درهم (231 مليون دولار أميركي)، وذلك لتنفيذ مشروع تركيب خطوط حاويات «نزع الملوحة» في عدد من مراكز التجميع، بهدف رفع مستوى جودة النفط الخام المستخرج من تلك المراكز، الذي سيتم إنجازه في غضون 39 شهراً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، المهندس أحمد سالم الظاهري، إن «العقد الذي فازت به الشركة يتضمن تركيب خطوط حاويات جديدة (نزع الملوحة) في أربعة مواقع سيتم تنفيذها وفق نظام الهندسة والتوريد والإنشاء».

وأضاف الظاهري، أن توسع الشركة إقليمياً وعالمياً يعكس المستوى المتطور الذي وصلت اليه خدمات ومنتجات الشركة، لافتاً إلى أن الإدارات المتخصصة وفرق العمل من ذوي الخبرة والتخصص في الشركة ستباشر العمل، بما يتوافق مع متطلبات وتوقعات العميل بشكل كامل وبما يضمن الإنجاز في الموعد المحدد، مع مراعاة أعلى درجات معايير الجودة والسلامة.