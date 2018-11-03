الين يهبط.. والدولار الأسترالي يعزز مكاسبه

المصدر: طوكيو ــ رويترز

هبط الين الياباني، أمس، في وقت عزز فيه الدولار الأسترالي مكاسبه، مع ثقة السوق بزيادة كبيرة في التجارة الآسيوية، وإشارات إلى احتمال وقف تصعيد الحرب التجارية الأميركية الصينية.

وعززت أنباء عن مكالمة هاتفية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، الآمال في انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الدولار الأميركي مقابل العملة اليابانية 0.3% إلى 113.03 ين، معوضاً الخسائر التي مني بها في اليوم السابق.

وقفز الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.7242 دولاراً أميركياً، معززاً المكاسب التي حققها في اليوم السابق.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي ظل عند مستوى 96.321 بعدما هبط بنحو 0.9% في التعاملات الخارجية تحت ضغط ارتفاع الجنيه الإسترليني، الذي استقر بعد ذلك عند 1.2998 دولار أميركي.

وارتفع اليورو 0.05% إلى 1.1414 دولار أميركي، بعدما ربح 0.9% في التعاملات الخارجية.

كما ازداد اليوان الصيني نحو 0.2%، مسجلاً أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 6.8970 ين للدولار في التعاملات الخارجية.

الاتصال بين الرئيسين الأميركي والصيني عزز آمال انحسار التوترات التجارية بين البلدين.