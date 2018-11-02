شركات: 70% من الوحدات المطروحة في مشروعات عقارية يشتريها مواطنون

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

أفاد مسؤولو شركات عقارية بأن المواطنين يتصدرون مشتري الوحدات العقارية في الدولة، حالياً، مشيرين إلى أن 70% من الوحدات المطروحة في مشروعات مختلفة تم بيعها لمواطنين خلال الفترة الماضية.

وأكدوا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض العقارات والاستثمار الدولي «إيريس 2018»، الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي، أمس، أهمية السوق العقارية في الإمارة في ظل ارتفاع الطلب، لافتين إلى أنهم طرحوا مشروعات عدة خلال المعرض.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم» العقارية، سامح مهتدي، إن «الشركة ستبدأ تسليم مشروع (بارك فيو)، الذي يضم 207 وحدات سكنية و217 شقة فندقية خلال الأسبوع المقبل، فيما ستطلق المرحلة الخامسة من مشروع (بلووم جاردز)، الذي يضم 200 فيلا سكنية أوائل عام 2019».

وأضاف مهتدي أن «المواطنين هم أهم مشتري المشروعات العقارية في الدولة بصفة عامة حالياً»، موضحاً أن «إماراتيين اشتروا 70% من الوحدات المطروحة في مشروعات (بلووم)، فيما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى».

من جهته، قال المدير التجاري لشركة «أجمل مكان»، أحمد منصور، إن «الشركة تطرح في المعرض المرحلة الأولى من مشروع (أجمل مكان الشارقة) للوجهات المائية التي تضم 600 وحدة سكنية و321 فيلا»، مبيناً أنه «تم بيع 60% من الفلل و40% من الشقق، كما تم الانتهاء من 65% من الأعمال الإنشائية للفلل و10% من الأعمال الإنشائية للشقق».

وأوضح أن «المشروع المقام على مساحة 60 مليون قدم مربعة يضم بالإجمالي 1500 فيلا و95 برجاً وثماني جزر ومركزاً تجارياً ومدارس وجامعات ومستشفيات»، لافتاً إلى أن «من المنتظر أن يتم تسليمه كاملاً خلال فترة تراوح بين ثماني و10 سنوات».

وأكد منصور أن «سوق أبوظبي مهمة جداً بالنسبة للشركات العقارية، في ضوء وجود طلب كبير من المواطنين بصفة خاصة على المشروعات العقارية»، لافتاً إلى أن «المواطنين يشكلون 60% من مشتري فلل مشروع (أجمل مكان الشارقة) و50% من مشتري الشقق حتى الآن».

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة ألف، عيسى عطايا، إن «الشركة تطرح في المعرض مشروع الممشى على مساحة ثلاثة ملايين قدم مربعة في الشارقة»، مشيرا إلى أن «المشروع يعد مشروعاً أخضر بلا سيارات، حيث أنجزت الشركة 10% من الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى، التي تضم 33 بناية تشمل 2800 شقة سكنية، حيث تم بالفعل بيع 1200 شقة وتوقيع عقد الإنشاء بقيمة 1.2 مليار درهم».

وذكر أن «الشركة حريصة على المشاركة في المعرض لعرض المشروع على مواطني أبوظبي تحديداً»، مبيناً أن «70% من الوحدات في المشروع تم بيعها لمواطنين، والباقي للجنسيات الأخرى».

من ناحيته، قال رئيس المبيعات في شركة مزايا العقارية، دريوتش جلفار، إن «الشركة تطرح في المعرض 400 وحدة سكنية تم الانتهاء من إنشائها في مشروعي (كيو بوينت) و(كيو لاين) في دبي، بعد أن تم الانتهاء من بيع 3000 وحدة في المشروعين سابقاً»، لافتاً إلى أن «الشركة تطرح كذلك في المعرض 1500 وحدة تحت الإنشاء في مشروع (ليفان) في دبي».

وأفاد بأن «المواطنين يستحوذون على النسبة الأكبر بين مشتري الوحدات العقارية حالياً في الدولة، لاسيما أن الوحدات العقارية توفر حالياً فرصاً كبيرة للاستثمار في ظل أسعارها المغرية للشراء».