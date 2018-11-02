724 مليون درهم صافي أرباح «دبي للاستثمار» في 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دبي للاستثمار»، أمس، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 724 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ830 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت الشركة في بيان، بأن إجمالي أصولها وصل إلى 19.44 مليار درهم حتى 30 سبتمبر 2018، فيما ارتفع إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 2.42 مليار درهم، من 2.03 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، بينما وصل العائد السنوي على حقوق الملكية للفترة ذاتها إلى 7.88%.

وقال العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إن «نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تحافظ على مرونة وقوة النموذج المتبع في أنشطتنا المتنوّعة، الأمر الذي يساعدنا في المحافظة على مكانة جيدة خلال الدورات الاقتصادية المختلفة»، مضيفاً أن «الشركة عملت بنشاط من أجل تعزيز قاعدة أصولها، وذلك باستحواذها على 50% من (إيميكول)، فيما ستواصل الشركة تعزيزها بالاعتماد على النمو العضوي وغير العضوي».

وتابع بن كلبان: «سنواصل العمل وفق استراتيجيتنا كما هو مخطط لها، من خلال توفير السيولة لأصولنا ومشروعاتنا العقارية، التي يجري العمل بها وفق الأهداف الموضوعة، كما خصصنا استثمارات كبيرة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وهناك العديد من الفرص الأخرى قيد الدراسة والتقييم، وعلاوة على ذلك، نتطلع إلى الاستفادة من قيمة بعض الأصول من خلال آليات التخارج المربحة، في الوقت الذي نواصل فيه تحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق عائدات متناغمة ومستدامة لمساهمينا».