«الصكوك الوطنية» تطلق أعمالها في السعودية العام المقبل

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي، إن «الشركة بصدد التوسع وإطلاق أعمالها في السوق السعودية، خلال موعد متوقع في الربع الأول من العام المقبل، وذلك بالتعاون مع شريك محلي»، مشيراً إلى أن «الشركة تعمل حالياً على إجراءات الترخيص عن طريق هيئة الأوراق المالية في السعودية».

وأكد العلي في تصريحات صحافية، على هامش الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2018، التي بدأت أعمالها في دبي، أمس، «اهتمام (الصكوك الوطنية) بعمليات التحول إلى الرقمنة»، لافتاً إلى أن «الشركة لديها خطط تركز على تعزيز خدماتها وبرامجها الرقمية بالشكل الذي يتيح لها الوصول إلى العملاء بمزيد من المرونة، مع إمكانية زيادة الانتشار وخفض الكلفة».

وأشار إلى أن «(قمة الاقتصاد الإسلامي) تركز في نسختها الحالية على الـ(بلوك تشين) والرقمنة، وهو ما يجعل القمة تشكّل ما يمثل منصة لعرض تجارب الكثير من المؤسسات والدول في هذا المجال، وتبادل الخبرات في ذلك القطاع».

وأوضح العلي أن «الشركة تعمل حالياً على تأسيس نظام شبيه بنظام شركتَي (أوبر) و(كريم)، يتيح للعميل إمكانية الوصول إلى مندوب الشركة الأقرب إليه في الوقت الذي يريد، إضافة إلى أن النظام يتيح إجراء استفتاء مباشر على جودة الخدمة المقدمة من خلال الموظف والشركة بالإجمال».

وذكر أن «حجم محفظة الشركة، في الوقت الراهن، جاوز ستة مليارات درهم، في حين أن قاعدة العملاء وصلت إلى 800 ألف عميل»، مبيناً أن «نصيب الشركات من محفظة (الصكوك) يصل إلى نحو 20%، أي ما يقدر بنحو 1.5 مليار درهم».