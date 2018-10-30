«أبوظبي العالمي» يطلق برنامجاً لدعم شركات التقنية الناشئة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

أطلق سوق أبوظبي العالمي، أمس، برنامجاً متكاملاً لدعم واستقطاب شركات التقنية الناشئة التي تعمل في الإمارة، يتضمن استشارات قانونية ومالية مجانية، بجانب دورات تدريبية وورش عمل.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، ظاهر بن ظاهر المهيري، في تصريحات على هامش إطلاق البرنامج، أمس، إن السوق تسلّم حتى الآن 25 طلباً للانضمام إلى «برنامج دعم ريادة الأعمال» منذ الإعلان عنه.

وأضاف أن مدة البرنامج عامان، ويمنح لجميع الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص من السوق، وكذلك للمسجلين في برنامج «تاجر أبوظبي»، من دون أي تكاليف أو رسوم.

وكشف المهيري عن اتفاقية موقعة مع مصرف الإمارات للتنمية، لتوفير التمويل اللازم للشركات الناشئة المحلية في إمارة أبوظبي، بأسعار تفضيلية، بعد دراسة حالة الشركة، ومسارها، ومدى إمكانية استمراريتها.

وأشار إلى أن السوق سيطلق خلال الفترة المقبلة عدداً من المبادرات لتلبية متطلبات شركات التكنولوجيا الناشئة، وتوفير خدمات داعمة وعالمية المستوى.

وشدّد المهيري على أن سوق أبوظبي العالمي يواصل بحثه عن شراكات جديدة لتعزيز برامجه وعروضه، لافتاً إلى وجود أكثر من 100 من مقدمي الخدمات المهنية في السوق حالياً، يسعون إلى دعم تحول أبوظبي نحو الابتكار والتنويع الاقتصادي.

ووفقاً لسوق أبوظبي العالمي، فإن البرنامج الذي صمم بالتعاون مع كبار المستشارين المحليين والدوليين، يوفر لرواد الأعمال والشركات الناشئة في السوق، مجموعة من خدمات الأعمال المصممة لتطوير وتعزيز ريادة الأعمال.

ويتكامل «برنامج دعم ريادة الأعمال» مع منظومة ترخيص شركات التكنولوجيا الناشئة، التي أطلقت أخيراً، لتوفر للشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا، فرصة التأسيس في سوق أبوظبي العالمي، بكلفة تنافسية عالية.

- «برنامج دعم ريادة الأعمال» يشمل استشارات مالية وقانونية مجاناً.