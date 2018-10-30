نوفمبر دبي.. شهر النشاط والحركة على وقع المهرجانات وحفلات الموسيقى

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تحتضن دبي، خلال شهر نوفمبر، العديد من الفعاليات الرياضية والعروض الموسيقية، حيث إنه مع اعتدال درجات الحرارة تزداد وتيرة الأنشطة التي توفر تجارب سياحية استثنائية وفعاليات شيّقة للسكان والزوار معاً.

وخلال نوفمبر يعود تحدي دبي للياقة بهدف تشجيع الجميع على أمر واحد وبسيط، يتمثل بإجراء التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً وعلى مدى 30 يوماً.

«وادي بيه»

أما سباق «وادي بيه» في حتا، فيقام على أحد أكثر الطرق وعورة في دولة الإمارات، إذ يتم الاختيار بين مسار الـ70 كيلومتراً الشاق، أو الـ20 كيلومتراً الصعب، إضافة إلى سباق 2.5 كيلومتر للأطفال. ويمكّن السباق المتسابقين من مشاهدة الإطلالات الصباحية الخلابة، كما تقام في حتا أيضاً فعالية «الترايثلون» الإماراتي في نادي حتا لكرة القدم، وسط الإطلالات الطبيعية الخلابة لمدينة حتا، ويتخلل السباق السباحة في سد حتا، وركوب الدراجات الهوائية عبر الطرق المعبدة.

«ضمان دبي للسباحة»

ومع نوفمبر يستضيف فندق «جميرا بيتش» وحديقة «وايلد وادي» المائية مهرجان «ضمان دبي للسباحة»، الذي يشارك فيه السباحون الهواة والمحترفون من كل أنحاء المدينة، حيث بإمكان الجميع من سن الثمانية أعوام، وما فوق، التسجيل في مختلف الفئات، فيما سيستمتع محبّو الرياضات المائية بمشاهدة سباق التجديف الحماسي في إطار الموسم الشتوي لسباقات الرياضات المائية من تنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

إلى ذلك، تستضيف محمية المرموم الصحراوية، فعالية جري مسائية في 14 نوفمبر، ليتمكن المشاركون من الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الرائعة مع خيارات للجري لمسافة 2.5 كيلومتر أو خمسة كيلومترات أو 10 كيلومترات، فيما يعود مهرجان دبي لليوغا ليجمع كل عشاق هذه الرياضة في دبي من مبتدئين ومحترفين، إذ تستمر النشاطات المتعلقة باليوغا على مدى ثلاثة أيام في مدينة دبي للإنترنت.

الرجبي

أما بطولة «طيران الإمارات» لسباعيات الرجبي، أواخر نوفمبر، فتمكّن من مشاهدة أفضل فرق الرجبي وهي تتنافس للفوز بالكأس، كما يمكنك الاستمتاع بأروع الأجواء الترفيهية. وتجذب هذه الفعالية الممتدة على ثلاثة أيام أكثر من 100 ألف متفرج، مع العديد من المباريات الرياضية والحفلات الموسيقية والمسابقات الشيقة، مع توافر منصات وأنشطة مخصّصة للعائلات، فيما تعتبر بطولة موانئ دبي العالمية للغولف من أضخم المسابقات الرياضية في دبي، وتعود بنسختها العاشرة هذا العام من 15 حتى 18 نوفمبر، وهي جزء من جولة البطولات الأوروبية.

«دبي أوبرا»

وتنظم «دبي أوبرا» في الثالث من نوفمبر، أمسية موسيقية مخصصة للاحتفاء بحياة الراحل عبدالحليم حافظ الذي اشتهر بغناء لون الجاز العربي، تكريماً لأعماله الموسيقية الرائعة.

كما يعود عرض «أرابز أر نات فاني» الكوميدي، بالتعاون مع «آرتس كانتين» للمرة الثانية هذه السنة، مع مجموعة من الفنانين الكوميديين لإحياء ليلة كوميدية رائعة على مسرح «دبي أوبرا». أما مهرجان باروس الدولي للموسيقى فيعود إلى دبي للسنة الثانية على التوالي، ما يتيح لكم الفرصة لرؤية بعض كبار موسيقيي «الروك» و«البوب».

«أسبوع دبي للتصميم»

ويعود الشهر المقبل «أسبوع دبي للتصميم»، وهو مهرجان سنوي يحتفل بمجتمع مدينة دبي الإبداعي، ويتضمن كل شيء من التصميم الغرافيكي إلى الهندسة المعمارية، وسيكون هناك العديد من المعارض والأحداث في مختلف الوجهات في دبي، إضافة إلى كل نشاطات أسبوع دبي للتصميم، يستضيف حي دبي للتصميم سوق رايب ماركت، ويتضمن السوق قطعاً فنية ومجوهرات وحرفاً يدوية ومأكولات، إضافة إلى نشاطات ترفيهية للأطفال وورش عمل، وسوق للمنتجات العضوية.

«ديوالي»

ويمكن اختبار أجواء مهرجان الأضواء مع الأصدقاء والعائلة في سوق «ديوالي» في منطقة السيف، والذي يستمر لمدة 10 أيام، حيث سيضم العديد من المأكولات الشهية والعروض الترفيهية والموسيقى وتجارب التسوّق، فيما يستضيف مسرح مدينة جميرا مسرحية «ذا غرافالو تشايلد» العائلية لجوليا دونالدسون، ويعد هذا العرض النسخة المسرحية لفيلم رسوم متحركة تم عرضه عام 2011.