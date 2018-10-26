«إعمار» تطلق المرحلة الثانية من «كولكتيف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إعمار»، أمس، عن إطلاق المرحلة الثانية من منازل «كولكتيف»، وذلك في أعقاب بيع كل الوحدات التي تم إطلاقها ضمن المرحلة الأولى من مجمع «كولكتيف»، المفهوم الجديد والمبتكر لمساحات العيش المشترك في «دبي هيلز استيت»، الوجهة الخضراء ذات الأجواء الطبيعية الهادئة، على مسافة 15 دقيقة من «وسط مدينة دبي» و«سيتي ووك». وأوضحت الشركة في بيان أن «كولكتيف 2.0»، يقدم للعملاء فرصة التحول من نمط حياة قائم على الاستئجار إلى امتلاك المنازل، حيث تبدأ أسعار الوحدات السكنية من 664 ألفاً و888 درهماً للشقة التي تضم غرفة نوم واحدة، مع إمكانية الاستفادة من خطط سداد مبتكرة. وقالت الشركة إن المرحلة الثانية من «كولكتيف» تمتاز بموقعها الحيوي في قلب «دبي هيلز استيت»، على مقربة من فندق «روﭪ» ومجمع الأعمال، ما يزيد من قيمة العقارات. كما تقع المنازل أيضاً على مسافة قريبة من «نادي دبي هيلز للغولف»، وهو ما يعزز أيضاً من قيمة الاستثمار في المشروع، حيث كشفت دراسات أعدتها KMPG و«الجمعية الأميركية الوطنية للعقارات»، أن القرب من ملاعب الغولف يرفع قيمة العقارات بنسبة قد تصل إلى 20%. ويقدم «كولكتيف 2.0» مجموعة متنوعة من المرافق التي يسهل على السكان الوصول إليها سيراً على الأقدام، مثل «بوليفارد دبي هيلز»، الذي يضم العديد من المنافذ التجارية العصرية، وحديقة «دبي هيلز بارك»، إضافة إلى «دبي هيلز مول».

ويمكن للسكان أيضاً الوصول بسهولة إلى مختلف أنحاء المدينة من طريق الخيل، إضافة إلى محطة «مترو دبي» المجاورة.