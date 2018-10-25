221 ألف مواطنة يمتلكن أسهماً بـ 20.5 مليار درهم في «سوق أبوظبي»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشف الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، أن عدد المستثمرات المواطنات في سوق أبوظبي سجل، بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، 221 ألف مستثمرة، يمتلكن 3.5 مليارات سهم بقيمة 20.5 مليار درهم.

وقال البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الربع الثالث من العام 2018 شهد نمواً واضحاً في استثمارات المواطنات بالسوق، حيث ارتفع عددهن بحدود 2000 مستثمرة، خلال فترة ثلاثة أشهر، وزادت قيمة استثماراتهن قرابة 1.7 مليار درهم، مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، الذي سجل 219 ألف مواطنة مستثمرة، باستثمارات قدرها 18.8 مليار درهم».

وبين أن «عدد المواطنات يشكل نحو 74% من إجمالي العنصر النسائي المستثمر في السوق، بعدد 221 ألف مستثمرة إماراتية، من أصل 297 ألف مستثمرة من الجنسيات كافة».

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«أبوظبي للأوراق المالية» أن «عدد الأسهم، التي تمتلكها جميع المستثمرات في السوق يبلغ 3.9 مليارات سهم، منها 3.5 مليارات سهم تخص مواطنات بحصة نسبتها نحو 90%، فيما تمتلك غير المواطنات نحو 400 مليون سهم بحصة تقارب 10%».

وأضاف البلوشي أن «المواطنات يستحوذن على الحصة الكبرى من استثمار العنصر النسائي في السوق بقيمة 20.5 مليار درهم، مقابل 640 مليون درهم لغير الإماراتيات».

وذكر أن «استراتيجية عمل السوق على صعيد جذب الاستثمارات لا تقتصر فقط على المستثمر الرجل، بل تولي أهمية خاصة لتشجيع المرأة على استثمار المدخرات في السوق».

وأكد أن «نسبة كبيرة من المحافظ التي تديرها المرأة الإماراتية حققت مكاسب جيدة، خلال العامين الماضيين، نظراً للكفاءة العالية التي تتميز بها»، مشيراً إلى أن «زيادة نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في النشاط الاقتصادي والاستثماري بشكل عام في دولة الإمارات، جاء بفعل سياسة التمكين».

1.7

مليار درهم زيادة باستثمارات المواطنات في «السوق» خلال 3 أشهر