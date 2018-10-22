5069 مبنى جديداً في دبي خلال 9 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء أن عدد المباني المنجَزة في الإمارة، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر الماضيين، بلغ 5069 مبنى (بمتوسط معدل إنجاز 563 مبنى كل شهر، ونحو 18.5 مبنى جديداً يومياً).

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن «الفلل الاستثمارية» تصدرت قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على نسبة 55.8% من الإجمالي، تليها «الفلل الخاصة» بحصة 30.2%، ثم «المباني المتعددة الطوابق» بنسبة 4.8%.

المباني المنجَزة

563 مبنى جديداً متوسط الإنجاز شهرياً بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء أن عدد المباني المنجزة في الإمارة، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية سبتمبر الماضيين، وصل إلى 5069 مبنى،

وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي عدد المباني المنجزة خلال يناير من العام الجاري 604 مبانٍ، وخلال فبراير 580 مبنى، فيما وصل العدد في مارس إلى 819 مبنى، وفي أبريل 812 مبنى، وفي مايو 607 مبانٍ، وفي يونيو 627 مبنى. وسجل يوليو إنجاز 598 مبنى جديداً، مقابل 174 مبنى في أغسطس، و248 مبنى في سبتمبر.

وبلغ إجمالي عدد المباني المنجَزة خلال الربع الأول من العام الجاري 2003 مبانٍ، مقابل 2046 مبنى في الربع الثاني، و1020 مبنى في الربع الثالث.

نوع المباني

وأظهرت البيانات أن المباني الجديدة توزعت بين 2830 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و1532 مبنى لـ«فلل خاصة»، و244 «مبنى متعدّد الطوابق»، فيما بلغ عدد المباني الصناعية 157 مبنى، وعدد مباني المنشآت العامة 155 مبنى، وعدد المباني «نسب الطابقية» 151 مبنى.

وأوضحت أن الفلل الاستثمارية تصدرت قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على نسبة 55.8%، تليها الفلل الخاصة بحصة 30.2%، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 4.8%، فيما بلغت حصة المباني الصناعية 3.1%، ومباني المنشآت العامة 3.1%، ومباني «نسب الطابقية» 3%.

وأشارت البيانات إلى أن حصة الفلل الاستثمارية والخاصة من إجمالي المباني المنجزة وصلت إلى 86%.

ووفقاً لبيانات المركز، فقد بلغ إجمالي قيمة المباني المنجزة في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 18 ملياراً و856 مليون درهم.

يشار إلى أن إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي خلال عام 2017 ككل بلغ 7271 مبنى، بقيمة إجمالية 28 ملياراً و300 مليون درهم.