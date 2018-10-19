«براو» تعزّز خدماتها بالتعاون مع «إكسبانديوم» و«أبسنتريكس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «براو»، المتخصصة في تزويد خدمات تقنية المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال «أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، عن تعاونها مع شركتَي «إكسبانديوم و«أبسنتريكس»، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بمواصلة استثمارها في توسيع وتنمية برنامج الشراكة، بما يسمح لها بتقديم أحدث التقنيات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعملائها.

وأوضحت «براو» في بيان، أمس، أن «إكسبانديوم» تعد شركة متخصصة في مجال تقديم حلول مراقبة الشبكات من خلال برامج التحليل، التي تستخدم أحدث تقنيات البيانات الضخمة، بينما تقدم «أبسنتريكس» خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع توفيرها دراسة متعمقة للشبكة من أجل تعزيز الأعمال والأمن وتكنولوجيا المعلومات.

وقال المدير الإداري لـ«براو»، رولاند هاشم، إنه «في بيئة الأعمال التي تشهد تنافسية عالية جداً في وقتنا هذا، يأتي تعاوننا مع شركتين رائدتين في قطاع المعلوماتية والاتصالات، ليسمح لنا بتقديم الحلول المناسبة والمتكاملة الأكثر تطوراً، والمصممة بحسب متطلبات كل عميل من عملائنا».

يشار إلى أن «براو» تهدف، من خلال الحلول والخدمات المتكاملة التي تقدّمها، إلى منح الشركات منصات حلول مبنية حسب احتياجاتها تسمح لها بتحليل النشاطات القائمة على شبكتها بكفاءة، وبالتالي تعزيز الذكاء في الأعمال.