«أمل» نظارة تتيح للمكفوفين التعرف إلى الأشياء المحيطة عبر مساعد افتراضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن تعاونها مع شركة «أمل جلاس» الوطنية، لاستعراض الفوائد والحلول الذكية التي توفرها «نظارات أمل»، للمكفوفين وضعيفي البصر في دولة الإمارات، وذلك خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2018».

وأوضحت «دو»، في بيان، أن «نظارات أمل» تعد تقنية طورتها «أمل جلاس»، وتتيح للمكفوفين وضعيفي البصر التعرف إلى الأشياء المحيطة بهم من خلال مساعد افتراضي، وهي عبارة عن نظارة خفيفة الوزن تحتوي على حساسات ذكية، إضافة إلى وحدة معالجة بيانات صغيرة توضع في الجيب، ويربط بينهما سلك، مبينة أن النظارة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات وتقديمها للكفيف عن طريق الصوت، ليتمكن من معرفة كل ما يهمه من حوله.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في «دو»، عبدالواحد جمعة، إن «تسخير قوة التكنولوجيا، لتمكين أصحاب الهمم من التفاعل والتواصل مع محيطهم وعيش حياة طبيعية، يُعد إنجازاً غير مسبوق».

وأضاف أن «(دو) منحت زوار (جيتكس) فرصــة تجربة النظارات الذكية في غرفة مظلمة تحتوي على مجموعة من العوائق».

يشار إلى أن «دو» تشارك في الدورة الـ38 من «أسبوع جيتكس للتقنية» تحت شعار «مستقبلنا الرقمي يبدأ الآن»، حيث تعرض الشركة خلال الحدث تطبيقات وحالات استخدام تحاكي الواقع لأحدث تقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي.