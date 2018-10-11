«ماريوت»: 11 فندقاً جديداً بالإمارات في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكرت شركة «ماريوت الدولية» أنها تسعى إلى زيادة نشاطها في السوق الإماراتية، مع إضافة 11 فندقاً بحلول نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أنها نجحت، منذ بداية العام، في افتتاح ستة فنادق جديدة، فيما من المقرر إضافة خمسة فنادق أخرى في الدولة، ما يعزز محفظتها محلياً إلى 59 فندقاً، وأكثر من 17 ألف غرفة تتوزع على ست إمارات بالدولة بحلول نهاية عام 2018.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنها أطلقت علامتين جديدتين في المنطقة، هما علامة «إليمنت» الصديقة البيئة، التي افتتحت في وقت سابق من العام الجاري بدبي، وعلامة «إديشن» الفندقية، وتخطط لتعزيز مكانتها في الإمارات بإضافة أكثر من 20 فندقاً جديداً، على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وحسب توقعات «ماريوت»، ستسهم خطة التنمية هذه في توليد أكثر من 5000 فرصة عمل جديدة بالدولة.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لـ«ماريوت الدولية»، آرني سورنسون، إن «نجاحنا في الشرق الأوسط يأتي من قوة حضورنا الراسخ لمدة طويلة في السوق، والتي عززت مكانتنا في وضع يتيح لنا توسيع محفظة فنادقنا في الدولة، والارتقاء بمستوى ولاء الضيوف».