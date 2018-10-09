«نخيل» تستعرض مشروعاتها العقارية في «إكسبو ريال 2018» بميونيخ

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، عن مشاركتها للعام الثاني على التوالي في معرض «إكسبو ريال 2018» المقام في مدينة ميونيخ الألمانية حالياً، مؤكدة أنها تعرض مجموعة من المشروعات العقارية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 14 مليار يورو.

ولفتت «نخيل» في بيان لها أمس، إلى أنها المطور العقاري الوحيد المشارك من دبي في هذا الحدث، مشيرة إلى أنها تطرح مجموعة متنوّعة من الفرص الاستثمارية تشمل وحدات سكنية جاهزة «على الخريطة» مع عائدات مجزية للتأجير تصل إلى 6% وما فوق، وقطع أراضٍ مخصصة للتطوير التجاري أو السكني أو الفندقي في مواقع مميزة مثل «نخلة جميرا» و«جزر ديرة».

وقال رئيس مجلس إدارة «نخيل»، علي راشد لوتاه، إن الشركة تسلط الضوء خلال مشاركتها في المعرض على الفرص الاستثمارية الفريدة التي توفرها دبي للمستثمرين لكي يكونوا جزءاً من المشهد العقاري المتنامي.

وكشفت «نخيل» أن لديها 27 ألفاً و500 مستثمر دولي من الذين أنفقوا 28 مليار يورو على 42 ألفاً من قطع الأراضي أو الوحدات العقارية.

وأضافت أن الأوروبيين يشكلون نحو 4000 مستثمر، مع استثمارات في «نخيل» تبلغ قيمتها 1.9 مليار يورو. وذكرت الشركة أن 360 مستثمراً من أوروبا اشتروا في الأشهر 12 الماضية، عقارات من «نخيل» بقيمة 174 مليون يورو.

وضم جناح «نخيل» في «إكسبو ريال» مجسمات لـ«نخلة جميرا»، و«بالم 360» أحد أحدث معالم الجزيرة الجديدة والمكون من برجين توأمين سكني وفندقي بارتفاع 260 متراً، ويضم وحدات «بنتهاوس»، وأكبر حوض سباحة «إنفينيتي» في العالم مع إطلالات بزاوية 360 درجة على دبي.