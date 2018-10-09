بدء تداول حقوق الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال مصرف عجمان غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، أمس، أنه سيتم تداول حقوق الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال مصرف عجمان، اعتباراً من يوم غدٍ الموافق 10 أكتوبر وحتى 24 أكتوبر 2018. وأفاد السوق في بيان، بأن تداول حقوق الاكتتاب يتيح للمساهمين ممن لا يرغبون في استخدام حقهم في الاكتتاب بيع هذا الحق كلياً أو جزئياً في السوق لمستثمرين آخرين يرغبون في الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأسمال البنك.

وتعتبر حقوق الاكتتاب أدوات مالية تمثل الحق الممنوح قانوناً لمساهمي البنك بأولوية الاكتتاب بأسهم الزيادة في رأس المال.

ويتم توزيع حقوق الاكتتاب على مالكي الأسهم مقابل ما يملكونه من أسهم، على أن تسجل هذه الحقوق في حسابات المساهمين لدى الوسطاء أو شركات الحفظ الأمين إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة في حسابات المساهمين لديهم. كما تسجل حقوق الاكتتاب في حسابات المساهمين لدى المقاصة إذا كانت الأسهم الأصلية مسجلة لدى المقاصة.

وسيتم تداول حقوق الاكتتاب في السوق حصراً خلال الفترة الزمنية السابق الإشارة إليها بصورة منفصلة عن السهم الأصلي وبرمز تداول (AJMANB-RI18).

وتخول آلية تداول حقوق الاكتتاب لمالكي هذه الحقوق في نهاية فترة التقاص والتسوية لتداول تلك الحقوق الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال البنك، علماً أن صلاحية حق الاكتتاب محددة المدة ويفقد قيمته تلقائياً حال عدم قيام حامل الحق بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال.

وتخضع تداولات حقوق الاكتتاب لأحكام التداول والتقاص والتسويات والعمولات المطبقة بشأن تداول الأسهم، كما أن حق الاكتتاب غير قابل للرهن ولا يجوز أن يكون محلاً للتداول بالهامش.

يشار إلى أن عملية الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال مصرف عجمان ستنفذ خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2018، وذلك عبر طرح 419 مليوناً و677 ألفاً و500 سهم بسعر إصدار يبلغ درهماً واحداً لكل سهم، بهدف زيادة رأس المال إلى مليارين و100 مليون درهم.

«دبي المالي»: التداول يستمر إلى 24 أكتوبر الجاري.