«الاتحادية للتنافسية»: 3.9% ارتفاعاً في تضخم أسعار المستهلك خلال أغسطس

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تقرير، أمس، بأن معدل التضخم في أسعار المستهلك بالدولة ارتفع، في أغسطس الماضي، بنسبة 3.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017، حيث ارتفع الرقم القياسي خلال أغسطس إلى 111.6 نقطة مقابل 107.5 نقاط للفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح التقرير، الذي يغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع أسعار التبغ بنسبة 86.4% بعد تطبيق ضريبتَي «الانتقائية» و«القيمة المضافة»، وارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 19.7% وخدمات النقل بنسبة 17% والترويح والثقافة بنسبة 13.8%، فيما ارتفعت أسعار الفنادق والمطاعم بنسبة 7.25% والتعليم بنسبة 5.45% والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 4.8% والاتصالات بنسبة 3.6%، كما ارتفعت الأغذية والمشروبات بنسبة 2.9%، بينما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.53%.

ووفقاً للتقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، تراجعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4%، كما تراجعت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.03%.

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 0.15% خلال أغسطس الماضي، مقارنة مع شهر يوليو السابق.

12

سلعة وخدمة

رئيسة للمستهلك

يغطيها تقرير الهيئة.