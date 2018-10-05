«الاتحاد للطيران» تزيد عدد رحلاتها إلى لندن

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعتزم شركة الاتحاد للطيران زيادة عدد رحلاتها بين أبوظبي ولندن، من ثلاث رحلات في اليوم إلى أربع، وذلك خلال الفترة بين 15 ديسمبر المقبل و13 يناير 2019، تلبية للطلب الكبير على تلك الوجهة خلال موسم الأعياد.

وذكرت الشركة في بيان، أمس، أنه سيتم تشغيل الرحلات عبر طائرة من طراز «بوينغ 787-9»، المرتبة وفق نظام الدرجتين، درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية.

وقال المدير العام لمكاتب «الاتحاد للطيران» في المملكة المتحدة، جيمس هاريسون: «يسرّنا الإعلان عن إضافة مزيد من الرحلات إلى وجهة لندن خلال فترة الأعياد، التي تشهد ازدحاماً كبيراً بالنسبة للضيوف المحليين المسافرين بين أبوظبي ولندن، بحيث تتيح لهم الخدمة الإضافية مزيداً من الخيارات والمرونة في السفر».

وأضاف أن «الخدمة الجديدة من أبوظبي إلى لندن هيثرو، ستوفر رحلات ربط مريحة وملائمة للمسافرين بين لندن وعدد من الوجهات الرئيسة على شبكة الوجهات العالمية لـ(الاتحاد للطيران)».