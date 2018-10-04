«نخيل» تطلق 147 منزلاً فاخراً في «جميرا بارك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة نخيل للتطوير العقاري، خلال معرض «سيتي سكيب غلوبال» أمس، عن إطلاقها مجموعة جديدة من المنازل الفاخرة في «جميرا بارك»، تتكون من 147 منزلاً مكوناً من أربع غرف نوم، تضم كل منها حوض سباحة وحديقة خاصة.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن المنازل التي تضم ترّاسات واسعة، وغرفة خادمة، وأربعة حمامات، إلى جانب حمام صغير وموقف يتسع لسيارتين، تم طرحها للبيع، أمس، بأسعار تبدأ من 3.4 ملايين درهم مع خطط سداد مميزة.

وتبدأ مساحات المنازل الجديدة من 3807 أقدام مربعة، وتقع بمحاذاة شارع قرن السبخة، وعلى بعد خطوات من مركز التسوق المجتمعي «جميرا بارك بافيليون»، وبالقرب أيضاً من المركز الترفيهي الجديد المخصص للصحة والرياضة والترفيه والذي أرست «نخيل» عقد بنائه بقيمة 35 مليون درهم الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ البناء في المنازل الفاخرة الواقعة في «جميرا بارك» بداية العام المقبل، على أن يتم الانتهاء منها في الربع الأول من عام 2021.

ويعتبر مجتمع «جميرا بارك» واحداً من بين أكثر مجتمعات «نخيل» شعبية، ويضم حالياً نحو 21 ألف ساكن، ويمتد على مساحة إجمالية تزيد على 380 هكتاراً، ويحتوي على أكثر من 3000 فيلا فاخرة تقع وسط الحدائق والمساحات الخضراء المشتركة. ويضم مجتمع «جميرا بارك» «جميرا بارك بافيليون»، الذي يعتبر أول مركز تسوق مجتمعي تابع لـ«نخيل».