«الثريا» تكشف عن برج «لامار» في الشارقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مجموعة الثريا للتطوير العقاري، أمس، عن برج «لامار» في الشارقة، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من معرض «سيتي سكيب غلوبال 2018»، في مركز دبي التجاري العالمي.

وذكرت المجموعة، في بيان، أن البرج الجديد الذي يتألف من 45 طابقاً بارتفاع 150 متراً، يوفر رؤية شاملة بانورامية بزاوية 360 درجة، بإطلالته على البحر من الجهة الأمامية وعلى مدخلَي مدينتَي الشارقة ودبي من الجهة الأخرى، موضحة أن البرج يضم 350 شقة سكنية مكونة من عرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم بأحجام مختلفة، إضافة إلى 12 شقة «دوبلكس» و17 مكتباً ومحلين تجاريين، فضلاً عن 474 موقفاً للسيارات تحتل سبعة طوابق من هذا المبنى الذي تم تصميمه بمدخلين مستقلين، الأول للقسم السكني والثاني خُصص لقسم المكاتب. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، يمون خزامي، إن «البرج الجديد يتميز بموقعه على شاطئ الممزر بين الشارقة ودبي، ولا يبعد سوى بضع خطوات عن مياه البحر، إذ يفصل بينهما الطريق الممتد على شاطئ الممزر».

وأضاف أن «تصميم البرج سيشكل معلماً هندسياً عمرانياً جديداً يختلف عن الأنماط السائدة على مستوى مدينة الشارقة، إذ اعتمد مصمموه مجموعة من الاعتبارات، أبرزها الاستفادة من موقعه الاستراتيجي بين إمارتَي الشارقة ودبي، فاستمدوا من الأولى طابعها التراثي والثقافي، ومن الثانية طابعها الحديث الذي تعكسه الأبراج العالية وتوجهاتها التجارية والاقتصادية، إضافة إلى زرقة مياه الخليج العربي والرمال الذهبية المحيطة به».