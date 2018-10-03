10 محطات سياحية لزيارة سريعة في دبي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تزخر دبي بالعديد من المرافق السياحية التي تستقطب ملايين الزوار الدوليين كل عام، كما توفر تسهيلات متنوعة لتأشيرات السفر، بالنسبة للراغبين في التوقف بالإمارة، واستكمال رحلاتهم في ما بعد، حيث يمكنهم القيام بجولة سريعة تشمل 10 محطات سياحية في الإمارة:

1- «داون تاون دبي»

يقف «برج خليفة» شامخاً على ارتفاع 828 متراً وسط «داون تاون دبي»، ويهيمن البرج الذي يعدّ الأطول في العالم على أفق الإمارة، فيما تكون الإطلالة آسرة من طابق المراقبة رقم 124. فيما يقع مركز تسوّق «دبي مول» بجوار البرج، ويحتضن المكان مدينة ترفيهية مسقوفة، وحلبة جليدية، وشلالاً داخلياً، وحديقة حيوانات مائية.

2- «نافورة دبي»

تقع «نافورة دبي» أسفل برج خليفة، وخارج أبواب «دبي مول»، وتضمّ أكبر نظام لنافورة راقصة في العالم. ينفث هذا العرض المائي الراقص المياه حتى ارتفاع 150 متراً في الجو، وينتج عن تزامن رائع بين رقصات الماء المضاءة والنغمات الموسيقية.

3- «جزيرة النخلة»

تعدّ جزيرة النخلة انتصاراً للإبداع البشري، كما تُعدّ من أكبر الجزر الاصطناعية في العالم. يستمتع السكان المحليون والسيّاح، على حدّ سواء، بباقة كبيرة من الفنادق الفاخرة المقامة على الجزيرة التي يمكن الوصول إليها عبر خط حديدي أحادي يتصل بنظام «ترام»، إلى جانب التاكسي.

4- «دبي التاريخية»

تُعرف دبي بتألّق أبراجها الشاهقة، إلا أنّ خورها كان وسيبقى القلب الحقيقي للمدينة، وتُعدّ المنطقة شاهداً على تاريخ الإمارة، إذ تحتضن «متحف دبي»، والأزقة المتعرّجة لأسواق الذهب والتوابل والأقمشة. وعندما تكون في الخور لا تفوّت ركوب القوارب التقليدية في رحلة عبر المياه لقاء درهم واحد. وعلى مقربة منه يقع «حي الفهيدي» التاريخي في «بردبي» أحد أقدم الأحياء في المدينة.

5- «ممشى جميرا»

ممشى «جميرا بيتش ريزيدنس» هو المكان المثالي لمحبّي التسوق، وتناول الطعام، ومشاهدة الأفلام والذهاب إلى الشاطئ في مكان واحد. وهناك السينما الصيفية التي تقام في الهواء الطلق، والحديقة المائية الشهيرة المصمّمة للترفيه عن الصغار لمدة ساعة أو ساعتين.

6- «كايت بيتش»

يُعدّ «كايت بيتش» الموقع المثالي لاكتشاف شواطئ دبي، واختبار الرياضات المائية، كما يقدّم لك هذا الموقع العديد من الأنشطة التي يمكنك ممارستها خارج المياه. استمتع بتناول مشروبك المرطب من أحد المطاعم والمقاهي الكثيرة المشرعة للهواء الطلق.

7- «مرسى دبي»

ألقِ نظرة على ما يخبئه المستقبل في أكبر مرسى من صنع الإنسان، وهو «مرسى دبي». ومتّع ناظريك بعدد من أطول المباني السكنية في العالم، فيما تتنزّه على طول الممشى في المرسى، كما يمكنك مشاهدة هذه المناظر من المياه وأنت تُبحر من نادي مرسى دبي لليخوت.

8- رحلات سفاري

اختبر روائع الصحراء العربية، وهي المعلم السياحي الأصيل في دبي، على بُعد أقل من 20 دقيقة بالسيارة من الشوارع العصرية بوسط مدينة دبي، قُم برحلة سفاري في الصحراء، مع جولات القيادة على الطرق الوعرة، وركوب الدراجات ذات العجلات الأربع، وركوب الجمل.

9- قناة دبي المائية

تمتدّ قناة دبي المائية على مسافة 3.2 كيلومترات من الخور في دبي القديمة باتجاه «الخليج التجاري»، قبل أن تصبّ في الخليج العربي. وقد أسهمت القناة في إنشاء نحو 80 ألف متر مربع من المساحات العامة والمرافق الترفيهية على الواجهة البحرية، مثل مسار للركض لمسافة ثلاثة كيلومترات، ومسار للدرّاجات الهوائية لمسافة 12 كيلومتراً.

10 - «مدينة جميرا»

في حال كنت ترغب في الحصول على تجربة تجمع بين التقاليد القديمة والرفاهية والفخامة، فإن «مدينة جميرا» في دبي، هي المكان الأمثل لك، إذ يمكنك أن تجد هنا الفنادق الفخمة والمنتجعات الصحية ذات المستوى العالمي، إضافة إلى سوق مدينة جميرا والمسرح، كما يمكنك أن تكتشف قوارب «العبرة» التاريخية، عبر الممرات المائية ذات التصاميم الهندسية الأنيقة.