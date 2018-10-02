«الإمارات للاتصالات المتكاملة» تطلق «ساحة الأفكار» لتقنيات المستقبل

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أطلقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، مركز «ساحة الأفكار» لتقنيات وتطبيقات المستقبل الذكية، الذي يتضمن منصات لحلول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي للشركات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عثمان سلطان، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح المركز، إن «تقنيات الذكاء الاصطناعي توفر فرصاً وإمكانات هائلة يمكن الاستفادة منها لتطوير مجموعة متنوّعة من الخدمات والتطبيقات لخدمة سكان مدن المستقبل».

وأضاف أن «الشركة مهتمة بالعمل على ضمان مستقبل رقمي مزدهر لجميع سكان الإمارات من خلال الاعتماد على تقنيات المستقبل»، لافتاً إلى أن «الشركة تمكنت خلال السنوات الماضية من تطوير وجلب أحدث التقنيات على مستوى العالم إلى أسواق الدولة».

بدوره، قال نائب الرئيس لتطوير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأعمال في «الإمارات للاتصالات المتكاملة»، جهاد طيارة، إن «الشركة تتعاون حالياً مع أكثر من 30 جهة حكومية في الإمارات في قطاع خدمات البيانات، فيما طورت منصة (دبي بالس)، العمود الأساسي لمشروع (دبي الذكية)».