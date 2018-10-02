«سامسونغ» تُطلق الطلب المسبق على Galaxy A7 في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية عملية الطلب المسبق على هاتفها الجديد Galaxy A7، الذي يُعد أحدث إصدارات الشركة في سلسلة Galaxy A.

وأفادت الشركة بأنه أصبح بإمكان مستخدمي هواتف «غالاكسي» الآن الاشتراك في عملية الطلب المسبق على الهاتف الجديد عبر الإنترنت، بدأت أمس وتستمر حتى 10 أكتوبر 2018، بسعر 1399 درهماً. وأضافت أن الهاتف يأتي بثلاث كاميرات خلفية، فضلاً عن تصميمه العصري والأنيق، لافتة إلى أنها ستقدم للمستخدمين المشتركين في الطلب المسبق، جهاز شحن خارجي بسعة 10 آلاف ميللي أمبير في الساعة مجاناً.

ويتميز هاتف سامسونغ الجديد بشاشة عرض من نوع Super AMOLED بقياس ست بوصات. كما أنه يدعم تقنية Dolby Atmos التي تعمل على توفير جودة صوت عالية.

وزوّد الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وضوء فلاش بتقنية LED، إضافة إلى وضع Pro Lighting Mode، يمكّن المستخدمين من التقاط صور شخصية واضحة دون القلق حول مستوى الإضاءة. ويوفر الهاتف للمستخدمين إضافة لمسة شخصية من خلال الرموز التعبيرية المعززة بتقنية الواقع الافتراضي وفلاتر تحسين الصور.

ويأتي الهاتف بتصميم زجاجي مع حواف انسيابية، إضافة إلى مستشعر البصمة الجانبي.