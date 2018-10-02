«شروق» تطلق مشروعاً شاملاً لتطوير شاطئ خورفكان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشروعاً لتطوير شاطئ خورفكان وإعادة تصميمه عبر إقامة مرافق خدمية عالية الجودة، ومنشآت ضيافة عالمية المستوى، ومجموعة من الأنشطة الترفيهية والسياحية التي ستسهم في تعزيز الجاذبية السياحية لمدينة خورفكان والساحل الشرقي عموماً، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتوفير وجهات سياحية وعائلية متكاملة في مختلف مدن الإمارة.

ونظراً لحجم المشروع، الذي ينفذ بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة في الشارقة وبلدية خورفكان، فقد تم تقسيم العمل إلى مرحلتين، بحيث تنطلق الأولى من الجهة الجنوبية للشاطئ، وتشمل المنطقة التي تبدأ من الميناء وحتى الدوار، فيما تشمل الثانية تطوير الجهة الشمالية من الشاطئ.

وأوضح بيان صادر أمس، أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن إنشاء مدرج وممشى يطلان على الشاطئ، وساحة للتزلج، وصالات رياضية متنوعة، وأماكن مخصصة للنزهة، إضافة إلى أماكن لعب مخصصة للأطفال، تمتاز بمعايير سلامة عالمية ومطاعم ومقاه ومنافذ تجزئة مطلة على الشاطئ، فضلاً عن حدائق تحاكي الطراز الإسلامي، وساحات طبيعية، ومرافق للاستحمام، وحمامات، وغرف لتبديل الملابس على الشاطئ.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، مروان بن جاسم السركال، إن «تطوير المشروع سيعزز فرص النمو المتزايد الذي تشهده شراكات (شروق)، كما يفتح الباب للعديد من الشراكات الجديدة والعلامات التجارية العالمية، ليس في قطاع السياحة والضيافة فحسب، بل في مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما أن المشروع استند إلى العديد من القطاعات التي أسهمت في دعم إنشاء المرافق والخدمات ذات المعايير الدولية».

وكانت الهيئة، أعلنت أن المرحلة المقبلة من المشروع، التي سيتم الكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق، ستتضمن مرافق عالية الجودة، تمتاز بمستويات خدمية ذات مواصفات عالمية لتقدم للسياح والزوار تجربة استثنائية.

