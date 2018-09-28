«الإسلامي للتنمية» يدرج صكوكاً بـ 1.3 مليار في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت بورصة «ناسداك دبي» بإدراج صكوك بقيمة 1.3 مليار دولار من جانب البنك الإسلامي للتنمية، حيث يعد إحدى أكبر جهات إصدار الصكوك بقيمة إجمالية، بنحو 11.8 مليار دولار.

وأوضحت البورصة في بيان، أمس، أن هذا الإدراج يعد التاسع للبنك الإسلامي للتنمية في «ناسداك دبي»، منذ عام 2014، مشيرة إلى أن هذا البنك المتعدد الأطراف يموّل التنمية في بلدانه الأعضاء البالغ عددها 57 بلداً.

وبينت أن أنشطة البنك الإسلامي للتنمية، تشمل بناء شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، وزيادة المهارات وتبادل المعرفة، إضافة إلى التركيز على الحلول القائمة على العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحديات التنمية، فضلاً عن تعزيز التنمية الشاملة التي تدعمها هياكل التمويل المستدامة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ورعاية التعاون بين جميع الدول الأعضاء للتركيز على تحسين الإنسانية.