«دبي للاستثمار» تقدم حلولاً مبتكرة لقطاع الإنشاءات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للاستثمار، أمس، عن جاهزيتها لتوفير الحلول المبتكرة لقطاع الإنشاءات من خلال تنوع الأنشطة التي تمارسها الشركات التابعة لها، والتي وصل عددها إلى 18 شركة تعمل في هذا القطاع.

وقال المدير العام لـ«دبي للاستثمار»، عبدالعزيز بن يعقوب السركال: «عملنا خلال السنوات الماضية على إنشاء أو الدخول في شراكات مع شركات قائمة تعمل في قطاع البناء، وذلك لجسر الفجوة في الطلب».

وأضاف أن «سياسة التوسع التي تنتهجها تنطلق من حرصها على دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تشجع عليها القيادة في دولة الإمارات، والحد من الاعتماد على الموارد النفطية»، مشيراً إلى أنه «علاوة على ذلك كله، أسهمت (دبي للاستثمار) في تعزيز القاعدة الصناعية للدولة، والارتقاء بالقدرات المحلية لمواكبة التطورات الصناعية والتقنية العالمية، وتوفير الدعم للمشروعات والقطاعات المستقبلية في الدولة».

وأوضح السركال أن «المنتجات التي توفرها الشركات التابعة لـ(دبي للاستثمار) تتضمن الحديد، والألمنيوم والزجاج بأنواعه المختلفة، إضافة إلى تجهيزات الديكور والأثاث المخبري، والألواح والمفاتيح الكهربائية، فضلاً عن الأسقف والأرضيات، والإنارة، إلى جانب خدمات التبريد المركزي والصيانة، ومنتجات الاستدامة، كالألواح الشمسية والمصابيح الموفرة للكهرباء، ولدائن البوليسترين العازلة».

وذكر أنه «بفضل هذا التنوع الشامل، أصبح بمقدور المطورين الحصول على نسبة عالية من احتياجاتهم من السوق المحلية، ويعني ذلك خفض التكاليف اللوجستية، والحد من نفقات التخزين والاستيراد، والعمل وفق الميزانيات المحددة من دون حدوث أي مفاجآت غير متوقعة».