«نخيل» ترسي عقداً بـ 35 مليون درهم لبناء مركز جديد في «جميرا بارك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أرست شركة نخيل للتطوير العقاري أمس، عقداً بقيمة 35 مليون درهم، لتشييد مركز جديد مخصص للصحة والرياضة والترفيه في مجتمع «جميرا بارك» بدبي.

وأفادت «نخيل» في بيان، بأنها عينت شركة «جي بي إتش» العالمية للمقاولات التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتشييد المركز الذي تبلغ مساحة البناء فيه 93 ألف قدم مربعة، مشيرة إلى أن الشركة ستبدأ الأعمال الإنشائية الشهر المقبل.

ووفقاً للبيان سيضم المركز الجديد، حوض سباحة بحجم أولمبي، وواحدة من بين أكبر صالات الألعاب الرياضية بدبي، و«كلوب هاوس»، و«سبا» وعيادة طبية، إضافة إلى مرافق رياضية من الدرجة الأولى مع مجموعة من المطاعم والمقاهي والمحال التجارية ومتاجر الخدمات، كما سيوفر المركز 100 موقف للسيارات.

وسيضم المركز ايضاً مجموعة من المرافق المخصصة للأطفال تشمل حضانة وحوض سباحة للصغار، في حين ستشمل المحال التجارية «سوبر ماركت»، وصالونات للتجميل ومتاجر توفر جميع الاحتياجات اليومية، وذلك على مساحة تبلغ 46 ألف قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير.

ومن المقرر أن يصبح الـ«كلوب هاوس» الذي يضم مسبحاً ومطعماً، وصالة للألعاب الرياضية و«سبا»، الأكبر في محفظة «نخيل» المتنامية للنوادي المجتمعية بدبي، كما أنه يعد مكملاً للنوادي الحالية والقادمة في «جزر جميرا»، و«قرية جبل علي»، و«الفرجان»، و«قرية ورسان» و«قرية جميرا سيركل».