«الإمارات الإسلامي» يوفر تمويلاً عقارياً لغير المقيمين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، أمس، عن إطلاق باقة جديدة من حلول تمويل المنازل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لمساعدة غير المقيمين في الدولة على شراء منزل، موضحاً أن الحلول الجديدة تتيح للمستثمرين من سكان الكويت وسلطنة عمان والبحرين والسعودية والهند والمملكة المتحدة والصين وهونغ كونغ وروسيا، فرصة الحصول على تمويل تصل نسبته حتى 50% من قيمة العقار الذي يرغبون في شرائه بالدولة بخطط تقسيط تصل إلى 25 عاماً.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، وسيم سيفي، إن «الباقة الجديدة من حلول تمويل المنازل تساعد غير المقيمين على اتخاذ الخطوة الأولى نحو امتلاك منزل في الدولة، لاسيما أن إمارة دبي تعد حتى اليوم واحدة من أبرز الوجهات العالمية لامتلاك منزل ثانٍ، سواء بالنسبة للراغبين في التملك أو الاستثمار».

وأضاف سيفي، أنه «بفضل المبادرات المبتكرة على غرار معرض دبي للعقارات الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتوفر خيارات التمويل الميسرة، سيسهل على المستثمرين من مختلف أنحاء العالم تحقيق أحلامهم بشراء عقار في دبي».