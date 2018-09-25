أكتوبر دبي.. «حفلة تنكّرية» ومسرحيات موسيقية وأنشطة رياضية وتسوّق

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

مع بداية شهر أكتوبر، وانتهاء فصل الصيف، تبدأ الأجواء في دبي بالاعتدال شيئاً فشيئاً، ما يجعل الوقت مثالياً لاكتشاف المدينة، والاستمتاع بأجمل الأوقات والأنشطة الخارجية، بدءاً من فعاليات الفنون والثقافة، إلى المغامرات والرياضة، فضلاً عن التسوق والترفيه.

وتوفر الإمارة لزوارها وسكانها العديد من البرامج السياحية خلال الموسم الجديد في أكتوبر، حيث تستضيف «سينما عقيل»، في «السركال أفنيو»، بحي القوز الفني، عروضاً سينمائية لسلسلة من الأفلام العالمية، مثل فيلم «ماكوين» أو «لون الرّمان» للمخرج الروسي سيرغي باراجانوف، إلى جانب فيلم «دوغمان»، الإيطالي لمخرجه ماتيو غاروني.

وعلى مسرح «دبي أوبرا» يحيي الأسطورة اللاتينية، خوليو إيغليزياس، حفلتين غنائيتين في الأول والثاني من الشهر المقبل، احتفاء بمسيرته الفنية التي تمتد على مدى 50 عاماً. كما يستضيف «دبي أوبرا» المسرحية الموسيقية «غوست» الحائزة جوائز مرموقة، فيما تأتي فرقة الباليه الأميركيّة العالميّة، «هيوستن باليه»، إلى المسرح لتتحف الجماهير بإحدى أروع رقصات الباليه الكلاسيكيّة «بحيرة البجع»، التي تروي حكاية «أوديت» الشابّة الحسناء التي تتحوّل إلى بجعة من قبل فارس شرّير، وكفاح الأمير المفتون بها لإنقاذها. أما مسرح مدينة جميرا فيستضيف الجماهير للاستمتاع بأنغام الموسيقى الرائعة لأفضل عروض «برودواي»، لمجموعة من المغنين العالميين والممثلين المسرحيين. وفي أكتوبر تزيد الحماسة لدى عشاق الرياضة للمشاركة في النسخة الثانية من تحدي دبي للّياقة، الذي أُطلق العام الماضي، في أنحاء المدينة كافة، لتشجيع الجميع على أمر واحد وبسيط، وهو القيام بالتمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً وعلى مدى 30 يوماً، لجعل دبي المكان الأكثر نشاطاً في العالم، مع جدول حافل بالنشاطات الرياضية والفعاليات المتعلقة باللياقة البدنية.

وهناك أيضاً تحدّي «سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية، الذي يعد من أكبر تحدّيات الدراجات الهوائية في الشرق الأوسط، حيث تساعد هذه السباقات على تحديد النقطة الملائمة لانطلاقتكم في التحدّي الأساسي في شهر ديسمبر.

وسيعج منتجع باب الشمس بآلاف المشجّعين خلال فعالية «بيستس إن ذا ميدل إيست»، إذ تجمع هذه التجربة التفاعلية المميّزة أقوى الرجال في العالم للمنافسة على سحب الطائرات والشاحنات الضخمة. وللنساء يمكن المشاركة في سباق «إكس دبي سبارتن»، وهي تحظى بشعبية كبيرة عالمياً، حيث بإمكان النساء اللواتي يرغبن بتحدّي أنفسهن المشاركة في هذا السباق في أكتوبر، والذي سيقام في مضمار جبل علي. ويستضيف نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي سلسلة من السباقات البحرية. وستشهد النسخة الجديدة من موسم السباقات الذي يمتد على مدى ثمانية أشهر، الدورة الثانية من سباق السفن والقوارب الشراعية، أو يمكن التوجه إلى «دبي أوتودروم» في «موتور سيتي» للمشاركة في أول سباق للركض من سلسلة سباقات «ران ذا تراك» لعام 2018-2019، التي تهدف إلى إشراك كل شرائح المجتمع من المهتمين باللياقة البدنية، سواء كانوا من العدّائين الهواة أو الرياضيين المحترفين.

كما تستضيف دبي تحدّيات السباحة والركض وركوب الدراجة الهوائية في «سوبر سبورت ترايثلون» في حديقة الممزر، إذ إن الفرصة متاحة للجميع من مختلف الأعمار ومختلف مستويات اللياقة البدنية والقدرات الجسدية للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الرائع.

ويستضيف فندق «سانت ريجيس دبي» في مدينة الحبتور، حفل «نايت أوف ذا ماسكد» يوم الخامس من أكتوبر. ويشارك في الحفل التنكّري ذي الطابع الباروكي ضيوف يرتدون الأزياء التنكّرية والشعر المستعار والأقنعة ليعيشوا أمسية رائعة تُحفر في الذاكرة.

وفي أكتوبر تعود فعالية «فاشن فوروورد» إلى حي دبي للتصميم، بعد أن شهدت نسختها السابقة العديد من الفعاليات المميزة.