أفضل 10 وجهات للسفر في «شهر انكسار الحرارة»

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

أوردت مجلة «كوندي ناست ترافيلر» الأميركية المتخصصة بالسفر، مجموعة من أبرز الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها خلال شهر أكتوبر، الذي يشهد انكساراً في درجات الحرارة، محددة أفضل 10 منها كما يلي:

1 دبي

تحتضن دبي معالم سياحية شهيرة على مستوى العالم. ومع تراجع درجات الحرارة تعج الحدائق المائية وشواطئ المدينة بالزوار، إلى جانب العديد من الأنشطة الخارجية والفعاليات الترفيهية في هذه المدينة التي تستقبل الملايين من الزوار الدوليين لقضاء أروع الأوقات.

2 روما

تظل روما وجهة مفضلة لدى الكثيرين، للاستمتاع بمعالمها البارزة، من أطلال المدينة القديمة إلى الطراز المعماري الباروكي، ومن الفاتيكان إلى حي تراستيفيري. وتعد روما أكبر مدن إيطاليا من حيث عدد السكان والمساحة، ومن بين كبريات العواصم الأوروبية.

3 قبرص

تعد جزيرة قبرص ملاذاً شاطئياً مشمساً، بفضل وفرة المناطق الساحلية. كما تزدان جميع أنحاء البلاد بالكنائس البيزنطية والقبور الفينيقية والفسيفساء الرومانية. وبقدومك إلى هذه الجزيرة في البحر المتوسط، يمكنك الاستمتاع بزيارة بافوس، موطن بعض أكثر المعالم السياحية التاريخية إذهالاً.

4 منطقة البحيرات

تعتبر منطقة البحيرات أو «ليك ديستريكت» من أجمل بقاع الطبيعة في بريطانيا، وهي تقع في شمال غربي إنجلترا ضمن مقاطعة كمبريا، وتعد من أهم وجهات السياحة في بريطانيا بعد لندن.

5 بيروجيا

بيروجيا مدينة إيطالية، وهي عاصمة منطقة أومبريا في وسط إيطاليا، ويوجد فيها نهر «التيبر» ومركز للثقافة والفن. وتجذب هذه المدينة السياح إليها بسبب جمال المدينة وروعة الشواطئ، مع احتضانها الكثير من المرافق السياحية.

6 جزر اليونان

تُعد الجزر اليونانية من بين أكثر جزر العالم استقبالاً للزوار، وتعتبر عامل جذب سياحي في اليونان التي تجعل منها مواقعها التاريخية وجمالها الطبيعي أكثر الوجهات السياحية شعبية في العالم، حيث تتوافر الكثير من التجارب السياحية الفريدة في هذه الجزر.

7 بوتسوانا

بوتسوانا هو بلد يقع جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا الجنوبية، وتعد كل من حديقة تشوبي الوطنية ومركز موريمي (في دلتا أوكافانغو) من الوجهات السياحية الرئيسة في البلاد.

8 إشبيلية

هي عاصمة منطقة الأندلس ومقاطعة إشبيلية في جنوب إسبانيا، وتقع على ضفاف نهر الوادي الكبير. وتوفر المدينة خبرات وتجارب سياحية عاصرت العديد من الأزمنة التاريخية، كما تعتبر وجهة غنية تبهر الزوار على الدوام.

9 تايبيه

تقع شمال تايوان، وتتكون من 12 منطقة، لكل منها هويتها الخاصة بها، ومع موقعها في حوض بين جبال يانغمينغ والجبال المركزية، تنعم تايبيه أيضاً بمناظر طبيعية خلابة.

10 فيتنام

تحولت فيتنام إلى إحدى مناطق الجذب السياحي الأكثر شعبية في جنوب شرق آسيا، نظراً لتوسطها بين كمبوديا ولاوس، وتعد مدينة «هو تشي منه»، أحد أفضل الأماكن التي يمكنك من خلالها معرفة المزيد عن تاريخ البلاد.