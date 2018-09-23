مذكرة تفاهم تدعم أصحاب الابتكارات في مجال حقوق الملكية الفكرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وشركة «علامة للملكية الفكرية»، مذكرة تفاهم لدعم روّاد الأعمال من أصحاب المواهب والابتكارات في مجال حقوق الملكية الفكرية.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم المؤسسة، من خلال مركز حمدان للإبداع والابتكار، بالتنسيق والتواصل مع الأعضاء المسجلين في المركز الراغبين في إنشاء مشروعات مبتكرة، أو تطوير منتجات واختراعات تحتاج إلى التسجيل، ومن ثم التنسيق مع شركة «علامة للملكية الفكرية»، لتوفير الخدمات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بأسعار تنافسية.

وتشمل خدمات الشركة: «تسجيل العلامات التجارية محلياً ودولياً لدى مؤسسات التسجيل العالمية، وتسجيل براءات الاختراع والنماذج الصناعية، وتسجيل حقوق التأليف، والبحث عن العلامات التجارية ومراقبتها».

وقال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سعيد مطر المري، إن «الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى جعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم».

من جانبه، قال مدير إدارة حاضنات الأعمال في المؤسسة،

عبدالعزيز المازمي، إن «المؤسسة ستستمر في سعيها نحو تنمية مسيرة ريادة الأعمال، ودعم مشروعات الشباب، وإعطاء الفرص أمامهم لبلورة أفكارهم ومهاراتهم لتكوين اللبنة الأولى، من خلال مركز حمدان للإبداع والابتكار».

إلى ذلك، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «علامة للملكية الفكرية»، سعود عبدالعزيز محمد، إلى الأهمية الاقتصادية للملكية الفكرية التي تهدف لها الشركة، وهي توعية المبدع أو مالك براءة الاختراع والعلامة التجارية بالاستفادة من عمله واستثماره وحماية منتجه من السرقة أو النسخ، لافتاً إلى دور الشركة في تمكين مالك البراءة من مواجهة العديد من التحديات بهدف الاستمرار والتميّز.

تسجيل العلامات

التجارية محلياً ودولياً

لدى مؤسسات

التسجيل العالمية.