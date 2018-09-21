«أبوظبي الأول»: تصاميم لمساكن المواطنين تراعي الاستدامة بنسب لا تقل عن 20%

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

كشف رئيس قروض إسكان المواطنين في بنك أبوظبي الأول، محمد المنصوري، أن البنك جهز كتيباً يحتوي على 52 تصميماً لمساكن المواطنين، شارك في إعدادها 17 مكتباً وشركة استشارية، بواقع ثلاثة تصاميم لكل شركة تقريباً، موضحاً أن كلفة إنشاء المسكن بتلك التصاميم تراوح بين 1.5 مليون و2.5 مليون درهم، مع مراعاتها وجود مواصفات للاستدامة لا تقل عن 20% إلى 30%.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»، في ختام فعاليات معرض الإسكان للمواطنين، أمس، إن «هناك تنافساً بين الاستشاريين في إعداد التصاميم العصرية والصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، وهذا لاشك يصبّ في مصلحة المواطن».

وأضاف أن «كلفة مثل هذه التصاميم أعلى بنسبة 5 إلى 10%، لكن مردودها على المدى البعيد أكبر، إذ إنها تضمن التوفير في مكونات البناء»، لافتاً إلى أن «هذه التصاميم متاحة مجاناً للمواطنين، خصوصاً في ظل تنامي الوعي بأهمية الاستدامة».

وأوضح المنصوري أن «هناك مزايا عدة استفاد منها أي مواطن زار المعرض، الذي استمر ثلاثة أيام، أهمها إمكانية مقابلة بنك أبوظبي الأول باعتباره المسؤول عن إدارة قروض المواطنين ومعهم الشركاء الأساسيون، بجانب إمكانية التواصل المباشر مع مسؤولي هيئة الإسكان وبلدية أبوظبي والمقاولين والاستشاريين»، مشيراً إلى أن «بعض الخدمات التي تقدم في الفروع تم جلبها إلى المعرض للتسهيل على المواطنين الزائرين».

وذكر أن «تقييم نجاح المعرض، كل عام، يُبنى على عدد المشاركين من العارضين والزوار، الذين يزداد عددهم عاماً بعد آخر»، مؤكداً أن «البنك حرص على انتقاء الشركات العارضة من حيث مستوى الخدمات المقدمة والسمعة الطيبة، حيث تم توجيه الدعوة لهم والتركيز عليهم».

وبيّن المنصوري أن «عدد أيام الدورات السابقة من المعرض، كان أكبر من الدورة الحالية، لكن مع ذلك بلغ عدد زوار المعرض للعام الجاري، أكثر من 6000 زائر»، لافتاً إلى أن «البنك اجتمع مع الشركات للتحضير للمعرض قبل وقت كافٍ، وأخذ كل الأفكار والمقترحات بعين الاعتبار عند التنفيذ، لذا جاء الحدث مميزاً». وأكد أن «البنك يحرص على توالي الدفعات لإنهاء البناء في وقت التعاقد، إذ يتم توفير مبلغ القرض على خمس أو ست دفعات، أكبرها أول دفعة التي تصل إلى 30% من قيمة القرض، وذلك لتمكين المقاول من وضع الأساسات والبدء في البناء».

تكريم

كرّم المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، حمد العامري، الشركاء الاستراتيجيين المشاركين في معرض الإسكان للمواطنين، حيث قدم لهم شهادات تقدير، كما حرص على الاستماع إلى طلبات وملحوظات المواطنين الزائرين للمعرض.

واستعرض العامري خلال كلمة له قبل مراسم التكريم، أهم إنجازات الهيئة والتسهيلات المقدمة للمواطنين.