حسابات مصرفية لصغار السن

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفر بنوك تجارية ومصارف إسلامية، حسابات عدة مخصصة للمتعاملين الأطفال الصغار في السن، وتحث الأهل على تعليم الأطفال العادات المالية السليمة. وبموجب الحساب تستقطع المصارف مبلغاً شهرياً متفقاً عليه مع الأهل مع إمكان زيادة هذا المبلغ إذا ما رغب الأهل في ذلك، ما يساعدهم على تحديد نوع الدعم المالي الذي سيحتاجه أبناؤهم في رحلة حياتهم، و لغرس عادة الادخار لدى الأبناء.

ويمكن أيضا إيداع مبالغ محددة فيها بين فترة وأخرى، ويوفر العديد من المزايا الملائمة لهم، ويساعدهم على تنمية عادة الادخار كسلوك مصرفي يساهم في بناء مستقبلهم، وبعض هذه الحسابات توفر مزايا، إلى جانب عروض وخصومات حصرية، ومعدلات ربح، وإمكانية استخدامها عبر تطبيق خدمات مصرفية عبر الهاتف المتحرك، وغيرها.

وتمنح هذه الحسابات، الضمان تجاه المستقبل، في إطار مساعدتهم على تحمل تكاليف التعليم، وغيرها من الخطط المالية المستقبلية المتعلقة بالاستثمارات، وتطبق عليها مجموعة من الرسوم على غرار الحسابات البنكية الأخرى.